В пермском МЧС озвучили, что можно и нельзя делать при атаке беспилотника
В МЧС Пермского края рассказали о правилах поведения при атаке беспилотника. Карточками ведомство поделилось в своих социальных сетях.
«Как вести себя при атаке БПЛА? Смотри в карточках информацию о том, как правильно вести себя в такой ситуации. Поделись информацией с близкими», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ранее власти Пермского края начали кампанию продвижения среди жителей мобильного приложения «Радар. НФ» для экстренного сообщения о беспилотниках. Призывы установить его начали появляться на страницах администраций муниципалитетов и различных государственных структур.
Неизвестный объект или мигающий огонек, издающий жужжание, скорее всего, является БПЛА
Если беспилотник застал вас на улице, нужно спрятаться и позвонить по номеру 112
В здании необходимо спрятаться в комнатах без окон
Если рядом упал БПЛА, нужно отойти как можно дальше и позвонить по номеру 112
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