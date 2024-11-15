Пермякам рассказали, что делать при атаке БПЛА. Инфографика

Пермское МЧС поделилось правилами поведения при атаке беспилотника
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В пермском МЧС озвучили, что можно и нельзя делать при атаке беспилотника
В пермском МЧС озвучили, что можно и нельзя делать при атаке беспилотника Фото:

В МЧС Пермского края рассказали о правилах поведения при атаке беспилотника. Карточками ведомство поделилось в своих социальных сетях.

«Как вести себя при атаке БПЛА? Смотри в карточках информацию о том, как правильно вести себя в такой ситуации. Поделись информацией с близкими», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ранее власти Пермского края начали кампанию продвижения среди жителей мобильного приложения «Радар. НФ» для экстренного сообщения о беспилотниках. Призывы установить его начали появляться на страницах администраций муниципалитетов и различных государственных структур. 

Неизвестный объект или мигающий огонек, издающий жужжание, скорее всего, является БПЛА
Неизвестный объект или мигающий огонек, издающий жужжание, скорее всего, является БПЛА
Фото:
Если беспилотник застал вас на улице, нужно спрятаться и позвонить по номеру 112
Если беспилотник застал вас на улице, нужно спрятаться и позвонить по номеру 112
Фото:
В здании необходимо спрятаться в комнатах без окон
В здании необходимо спрятаться в комнатах без окон
Фото:
Если рядом упал БПЛА, нужно отойти как можно дальше и позвонить по номеру 112
Если рядом упал БПЛА, нужно отойти как можно дальше и позвонить по номеру 112
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В МЧС Пермского края рассказали о правилах поведения при атаке беспилотника. Карточками ведомство поделилось в своих социальных сетях. «Как вести себя при атаке БПЛА? Смотри в карточках информацию о том, как правильно вести себя в такой ситуации. Поделись информацией с близкими», — говорится в telegram-канале ведомства. Ранее власти Пермского края начали кампанию продвижения среди жителей мобильного приложения «Радар. НФ» для экстренного сообщения о беспилотниках. Призывы установить его начали появляться на страницах администраций муниципалитетов и различных государственных структур. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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