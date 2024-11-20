В Челябинске второй день ищут пропавшую 73-хлетнюю пенсионерку Надежду Дружинину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Пропала Надежа Васильевна Дружинина, 1951 года рождения. Вечером 18 ноября 2024 года она ушла в Калининском районе Челябинска в неизвестном направлении», — сообщили волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».
Приметы пропавшей — рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в бежевый пуховик, черные трикотажные штаны и сапоги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!