В Челябинске второй день ищут пропавшую пенсионерку. Фото

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Город. Курган, скамейка, зима, горсад, парк, бабушка, отдых, пенсия
Челябинская бабушка ушла в неизвестном направлении Фото:

В Челябинске второй день ищут пропавшую 73-хлетнюю пенсионерку Надежду Дружинину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Пропала Надежа Васильевна Дружинина, 1951 года рождения. Вечером 18 ноября 2024 года она ушла в Калининском районе Челябинска в неизвестном направлении», — сообщили волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».

Приметы пропавшей — рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в бежевый пуховик, черные трикотажные штаны и сапоги.

Местонахождение Надежды Дружининой в данный момент неизвестно
Местонахождение Надежды Дружининой в данный момент неизвестно
Фото:

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В Челябинске второй день ищут пропавшую 73-хлетнюю пенсионерку Надежду Дружинину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Пропала Надежа Васильевна Дружинина, 1951 года рождения. Вечером 18 ноября 2024 года она ушла в Калининском районе Челябинска в неизвестном направлении», — сообщили волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте». Приметы пропавшей — рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Была одета в бежевый пуховик, черные трикотажные штаны и сапоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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