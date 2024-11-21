Украина хочет попросить Байдена разрешения бить ракетами Tomahawk вглубь РФ

Киев может запросить разрешение у действующего президента США Джо Байдена на применение американских ракет Tomahawk для ударов вглубь РФ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
«Украина может начать просить администрацию Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты Tomahawk для ударов по территории РФ», — отметил Чернев. Его слова приводит газета Politico.
Президент России Владимир Путин заявлял, что применение Украиной западного оружия повлечет за собой эскалацию конфликта. Так, в обновленной ядерной доктрине РФ указывается, что в случае доказанного использования ВСУ баллистических ракет НАТО против России и ее союзников это будет считаться как совместное нападение альянса на страну. В ответ Москва может применить ядерное оружие.
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