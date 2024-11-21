Украина хочет попросить Байдена разрешения бить ракетами Tomahawk вглубь РФ

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Байдена попросили разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты против РФ, пишут СМИ
Байдена попросили разрешить Киеву использовать американские дальнобойные ракеты против РФ, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев может запросить разрешение у действующего президента США Джо Байдена на применение американских ракет Tomahawk для ударов вглубь РФ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«Украина может начать просить администрацию Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты Tomahawk для ударов по территории РФ», — отметил Чернев. Его слова приводит газета Politico

Президент России Владимир Путин заявлял, что применение Украиной западного оружия повлечет за собой эскалацию конфликта. Так, в обновленной ядерной доктрине РФ указывается, что в случае доказанного использования ВСУ баллистических ракет НАТО против России и ее союзников это будет считаться как совместное нападение альянса на страну. В ответ Москва может применить ядерное оружие.

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Киев может запросить разрешение у действующего президента США Джо Байдена на применение американских ракет Tomahawk для ударов вглубь РФ. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. «Украина может начать просить администрацию Джо Байдена разрешить использовать американские ракеты Tomahawk для ударов по территории РФ», — отметил Чернев. Его слова приводит газета Politico.  Президент России Владимир Путин заявлял, что применение Украиной западного оружия повлечет за собой эскалацию конфликта. Так, в обновленной ядерной доктрине РФ указывается, что в случае доказанного использования ВСУ баллистических ракет НАТО против России и ее союзников это будет считаться как совместное нападение альянса на страну. В ответ Москва может применить ядерное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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