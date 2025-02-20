В Екатеринбурге доценту УрГЭУ вменили новое дело

В Екатеринбурге против доцента Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Михаила Панова возбудили новое дело о взятке. По версии следствия, он взял деньги от двух студентов, сказал источник URA.RU.
«С них Панов получил 56 тысяч рублей. Он дал признательные показания. И сейчас находится под подпиской о невыезде», — сообщил инсайдер агентства.
Об уголовном преследовании Панова стало известно 28 января. О коррупции в учреждении рассказала студентка второго курса, которая также заплатила доценту за сдачу зачета. Она решилась отдать деньги после двух заваленных аттестаций. Панову вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), говорили URA.RU в свердловской прокуратуре.
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