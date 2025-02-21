В РЖД раскрыли планы на обновления электричек в регионах

ОАО «РЖД» анонсировало масштабную закупку новых составов пригородных поездов, которые будут распределены по различным регионам России в 2025 году. Как сообщила компания, всего будет закуплено 37 новых составов.
«Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов», — сообщили в пресс-службе РЖД. Представители холдинга в своем telegram-канале отметили, что в рамках программы будут приобретены различные типы поездов: один электропоезд серии ЭП2ДМ из 6 вагонов, 18 электропоездов серии ЭП3Д, включающих 106 вагонов, 17 составов серий ЭС104 и ЭС105 «Финист» на 100 вагонов, а также один дизель-поезд серии ДП2Д из 6 вагонов и 10 новых пассажирских вагонов для поездов на локомотивной тяге.
Новые электрички будут направлены на маршруты в Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Приморском и Алтайском краях, Башкирии и Дагестане. Кроме того, в рамках обновления парка регулярно осуществляется капитальный ремонт существующих вагонов: в этом году планируется ремонт 644 вагонов пригородных поездов.
В 2024 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приобрело 51 новый электропоезд: из них 13 составов ЭП2ДМ, насчитывающих 88 вагонов, 20 электропоездов модели ЭП3Д с общим количеством 100 вагонов, а также 18 электропоездов серии ЭС104 «Финист», включающих 90 вагонов. Кроме того, было закуплено 35 прицепных вагонов, в том числе 10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» и 25 пассажирских вагонов, предназначенных для локомотивной тяги. Также был проведен капитальный ремонт 676 вагонов пригородных поездов.
Ранее компания анонсировала планы по закупке примерно 400 новых вагонов для поездов дальнего следования в 2025 году. Это на 27% меньше по сравнению с объемом закупок, запланированным на 2024 год.
Также в 2024 году в РЖД сообщили о снижении средней скорости поездов с 37,6 км/ч, зафиксированной в предыдущем году, до 35,7 км/ч. Такое уменьшение скорости вызвано наличием более 400 тысяч вагонов, которые в настоящее время не используются и оказывают замедляющее воздействие на процесс грузоперевозок.
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