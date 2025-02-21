В РЖД раскрыли планы на обновления электричек в регионах

РЖД закупят 37 новых составов пригородных поездов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В РЖД закупят и направят в регионы 37 новых составов для пригородных поездов
В РЖД закупят и направят в регионы 37 новых составов для пригородных поездов Фото:

ОАО «РЖД» анонсировало масштабную закупку новых составов пригородных поездов, которые будут распределены по различным регионам России в 2025 году. Как сообщила компания, всего будет закуплено 37 новых составов.

«Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов», — сообщили в пресс-службе РЖД. Представители холдинга в своем telegram-канале отметили, что в рамках программы будут приобретены различные типы поездов: один электропоезд серии ЭП2ДМ из 6 вагонов, 18 электропоездов серии ЭП3Д, включающих 106 вагонов, 17 составов серий ЭС104 и ЭС105 «Финист» на 100 вагонов, а также один дизель-поезд серии ДП2Д из 6 вагонов и 10 новых пассажирских вагонов для поездов на локомотивной тяге.

Новые электрички будут направлены на маршруты в Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Приморском и Алтайском краях, Башкирии и Дагестане. Кроме того, в рамках обновления парка регулярно осуществляется капитальный ремонт существующих вагонов: в этом году планируется ремонт 644 вагонов пригородных поездов.

В 2024 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приобрело 51 новый электропоезд: из них 13 составов ЭП2ДМ, насчитывающих 88 вагонов, 20 электропоездов модели ЭП3Д с общим количеством 100 вагонов, а также 18 электропоездов серии ЭС104 «Финист», включающих 90 вагонов. Кроме того, было закуплено 35 прицепных вагонов, в том числе 10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» и 25 пассажирских вагонов, предназначенных для локомотивной тяги. Также был проведен капитальный ремонт 676 вагонов пригородных поездов.

Ранее компания анонсировала планы по закупке примерно 400 новых вагонов для поездов дальнего следования в 2025 году. Это на 27% меньше по сравнению с объемом закупок, запланированным на 2024 год.

Также в 2024 году в РЖД сообщили о снижении средней скорости поездов с 37,6 км/ч, зафиксированной в предыдущем году, до 35,7 км/ч. Такое уменьшение скорости вызвано наличием более 400 тысяч вагонов, которые в настоящее время не используются и оказывают замедляющее воздействие на процесс грузоперевозок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОАО «РЖД» анонсировало масштабную закупку новых составов пригородных поездов, которые будут распределены по различным регионам России в 2025 году. Как сообщила компания, всего будет закуплено 37 новых составов. «Закупим и направим в 2025 году в российские регионы 37 составов пригородных поездов», — сообщили в пресс-службе РЖД. Представители холдинга в своем telegram-канале отметили, что в рамках программы будут приобретены различные типы поездов: один электропоезд серии ЭП2ДМ из 6 вагонов, 18 электропоездов серии ЭП3Д, включающих 106 вагонов, 17 составов серий ЭС104 и ЭС105 «Финист» на 100 вагонов, а также один дизель-поезд серии ДП2Д из 6 вагонов и 10 новых пассажирских вагонов для поездов на локомотивной тяге. Новые электрички будут направлены на маршруты в Нижегородской, Челябинской, Ярославской, Ленинградской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Приморском и Алтайском краях, Башкирии и Дагестане. Кроме того, в рамках обновления парка регулярно осуществляется капитальный ремонт существующих вагонов: в этом году планируется ремонт 644 вагонов пригородных поездов. В 2024 году ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приобрело 51 новый электропоезд: из них 13 составов ЭП2ДМ, насчитывающих 88 вагонов, 20 электропоездов модели ЭП3Д с общим количеством 100 вагонов, а также 18 электропоездов серии ЭС104 «Финист», включающих 90 вагонов. Кроме того, было закуплено 35 прицепных вагонов, в том числе 10 вагонов для рельсовых автобусов серии РА-3 «Орлан» и 25 пассажирских вагонов, предназначенных для локомотивной тяги. Также был проведен капитальный ремонт 676 вагонов пригородных поездов. Ранее компания анонсировала планы по закупке примерно 400 новых вагонов для поездов дальнего следования в 2025 году. Это на 27% меньше по сравнению с объемом закупок, запланированным на 2024 год. Также в 2024 году в РЖД сообщили о снижении средней скорости поездов с 37,6 км/ч, зафиксированной в предыдущем году, до 35,7 км/ч. Такое уменьшение скорости вызвано наличием более 400 тысяч вагонов, которые в настоящее время не используются и оказывают замедляющее воздействие на процесс грузоперевозок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...