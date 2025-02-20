20 февраля 2025

Свердловскую область поощрили миллиардной субсидией на туризм

© Служба новостей «URA.RU»
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Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, навигация, путеводитель, карта екатеринбурга, туристы
Деньги регион получит равными частями до 2027 года Фото:

Свердловская область смогла получить дополнительно миллиард рублей на развитие туризма до 2027 года. Хотя вероятность, что эти деньги не придут, была — из-за скандала с субсидией на строительство модульных домиков, которую могли не освоить. Об итогах встречи с министром экономики РФ Максимом Решетниковым рассказал курирующий замгубернатора Дмитрий Ионин.

«14 февраля прошло итоговое совещание по исполнению нацпроекта по туризму под руководством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. И по единой субсидии, и по субсидиям на модульные средства размещения Свердловская область — в числе справившихся регионов. Тут привет тем, кто дюже активно публично распускал слухи о якобы проблемах нашего турблока в части реализации проектов по строительству модульных отелей», — написал Ионин в своем telegram-канале.

Речь о скандале со строительством модульных домиков в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, которым занимались аффилированные с Baden Family компании. В 2023 году Минэкономразвития РФ выделило почти 218 миллионов рублей на стройку экодеревень, но работы затянулись, и была вероятность, что неосвоенную субсидию придется возвращать. «Ионин и Туканова в ручном режиме помогали „Бадену“ доделать проекты», — знает осведомленный источник агентства.

В итоге из трех проектов девелопер не справился лишь с созданием глэмпинга под Новоуральском, субсидии на этот проект (порядка 70 млн) пришлось возвращать в федеральный бюджет. Всего же с 2023 года, когда началась реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», номерной фонд региона увеличился более чем на 670 мест, включая объекты кемпинг-размещения. Миллиард рублей Свердловская область получит из федерального бюджета равными частями в 2025, 2026 и в 2027 годах.

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Свердловская область смогла получить дополнительно миллиард рублей на развитие туризма до 2027 года. Хотя вероятность, что эти деньги не придут, была — из-за скандала с субсидией на строительство модульных домиков, которую могли не освоить. Об итогах встречи с министром экономики РФ Максимом Решетниковым рассказал курирующий замгубернатора Дмитрий Ионин. «14 февраля прошло итоговое совещание по исполнению нацпроекта по туризму под руководством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. И по единой субсидии, и по субсидиям на модульные средства размещения Свердловская область — в числе справившихся регионов. Тут привет тем, кто дюже активно публично распускал слухи о якобы проблемах нашего турблока в части реализации проектов по строительству модульных отелей», — написал Ионин в своем telegram-канале. Речь о скандале со строительством модульных домиков в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, которым занимались аффилированные с Baden Family компании. В 2023 году Минэкономразвития РФ выделило почти 218 миллионов рублей на стройку экодеревень, но работы затянулись, и была вероятность, что неосвоенную субсидию придется возвращать. «Ионин и Туканова в ручном режиме помогали „Бадену“ доделать проекты», — знает осведомленный источник агентства. В итоге из трех проектов девелопер не справился лишь с созданием глэмпинга под Новоуральском, субсидии на этот проект (порядка 70 млн) пришлось возвращать в федеральный бюджет. Всего же с 2023 года, когда началась реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», номерной фонд региона увеличился более чем на 670 мест, включая объекты кемпинг-размещения. Миллиард рублей Свердловская область получит из федерального бюджета равными частями в 2025, 2026 и в 2027 годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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