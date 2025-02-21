«Устала находится под давлением»: художнице из Нижнего Тагила угрожают из-за ее работ

Художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила пожаловалась на травлю и угрозы

21 февраля 2025 в 15:12 Размер текста - 17 +

Алиса Горшенина создает текстильные скульптуры, костюмы, маски и другие работы Фото: alicehualice в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Художница Алиса Горшенина (родом из Нижнего Тагила) рассказала, что долгое время подвергается цифровой травле и угрозам. По словам девушки, этому способствует, в том числе, движение «Зов народа», которое пытается помешать ей творить. «Мои работы убирают с выставок, со мной перестают сотрудничать. Кто-то молча, а кто-то шепчет на ухо, мол, когда все это закончится, мы с вами обязательно возобновим работу. Я не хочу чувствовать себя как женщина, которая переживает домашнее насилие, но всем вокруг говорит, что все хорошо. Ничего не хорошо. Я устала находится под постоянным давлением и устала молчать об этом. Движения типа „Зов народа“ пытаются обрубить любые возможности для моей художественной деятельности в России», — призналась художница. Она подчеркнула, что, несмотря на трудности, она продолжит заниматься любимым делом. Алиса Горшенина попадала в поле зрения подобных движений из-за того, что в 2022 году ее осудили по статье о дискредитации ВС РФ и выписали штраф на 35 тысяч рублей. В том же году в Ельцин Центре девушка представила выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Она привлекала внимание тем, экспонатами стали выпотрошенные чучела и сшитые органы. Экспозицию даже раскритиковал режиссер Никита Михалков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Художница Алиса Горшенина (родом из Нижнего Тагила) рассказала, что долгое время подвергается цифровой травле и угрозам. По словам девушки, этому способствует, в том числе, движение «Зов народа», которое пытается помешать ей творить. «Мои работы убирают с выставок, со мной перестают сотрудничать. Кто-то молча, а кто-то шепчет на ухо, мол, когда все это закончится, мы с вами обязательно возобновим работу. Я не хочу чувствовать себя как женщина, которая переживает домашнее насилие, но всем вокруг говорит, что все хорошо. Ничего не хорошо. Я устала находится под постоянным давлением и устала молчать об этом. Движения типа „Зов народа“ пытаются обрубить любые возможности для моей художественной деятельности в России», — призналась художница. Она подчеркнула, что, несмотря на трудности, она продолжит заниматься любимым делом. Алиса Горшенина попадала в поле зрения подобных движений из-за того, что в 2022 году ее осудили по статье о дискредитации ВС РФ и выписали штраф на 35 тысяч рублей. В том же году в Ельцин Центре девушка представила выставку «Пугало стояло в центре вспаханного поля». Она привлекала внимание тем, экспонатами стали выпотрошенные чучела и сшитые органы. Экспозицию даже раскритиковал режиссер Никита Михалков.