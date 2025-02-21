В Кольцово скрутили пару из Челябинска, которая собиралась в Египет. Фото

21 февраля 2025 в 11:56 Размер текста - 17 +

Пассажиры игнорировали требования полицейских Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пару из Челябинска после пьяного скандала на борту самолета, который вылетал в Египет. Полицейские применили силу, так как оба пассажира не слушались их, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в отдел», — пояснили в ведомстве. К тому же пара отказалась проходить медосвидетельствование. Правоохранители выяснили, что конфликт случился из-за того, что челябинца случайно задел плечом один из пассажиров. Сразу после этого дебошир вступил в конфликт, а спутница его поддержала. На обоих составили административные протоколы, а 19 февраля им назначили арест: мужчине — семь суток, женщине — пять. Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пару из Челябинска после пьяного скандала на борту самолета, который вылетал в Египет. Полицейские применили силу, так как оба пассажира не слушались их, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в отдел», — пояснили в ведомстве. К тому же пара отказалась проходить медосвидетельствование. Правоохранители выяснили, что конфликт случился из-за того, что челябинца случайно задел плечом один из пассажиров. Сразу после этого дебошир вступил в конфликт, а спутница его поддержала. На обоих составили административные протоколы, а 19 февраля им назначили арест: мужчине — семь суток, женщине — пять.