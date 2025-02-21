В Кольцово скрутили пару из Челябинска, которая собиралась в Египет. Фото

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, собака, аэропорт кольцово, кинолог, эпидемия, медицинская маска, полиция, коронавирус, covid, пандемия коронавируса
Пассажиры игнорировали требования полицейских Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пару из Челябинска после пьяного скандала на борту самолета, который вылетал в Египет. Полицейские применили силу, так как оба пассажира не слушались их, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в отдел», — пояснили в ведомстве. К тому же пара отказалась проходить медосвидетельствование.

Правоохранители выяснили, что конфликт случился из-за того, что челябинца случайно задел плечом один из пассажиров. Сразу после этого дебошир вступил в конфликт, а спутница его поддержала. На обоих составили административные протоколы, а 19 февраля им назначили арест: мужчине — семь суток, женщине — пять.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пару из Челябинска после пьяного скандала на борту самолета, который вылетал в Египет. Полицейские применили силу, так как оба пассажира не слушались их, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в отдел», — пояснили в ведомстве. К тому же пара отказалась проходить медосвидетельствование. Правоохранители выяснили, что конфликт случился из-за того, что челябинца случайно задел плечом один из пассажиров. Сразу после этого дебошир вступил в конфликт, а спутница его поддержала. На обоих составили административные протоколы, а 19 февраля им назначили арест: мужчине — семь суток, женщине — пять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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