В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пару из Челябинска после пьяного скандала на борту самолета, который вылетал в Египет. Полицейские применили силу, так как оба пассажира не слушались их, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия и пройти в дежурную часть нарушители не реагировали. В результате чего полицейские надели на челябинцев наручники и доставили в отдел», — пояснили в ведомстве. К тому же пара отказалась проходить медосвидетельствование.
Правоохранители выяснили, что конфликт случился из-за того, что челябинца случайно задел плечом один из пассажиров. Сразу после этого дебошир вступил в конфликт, а спутница его поддержала. На обоих составили административные протоколы, а 19 февраля им назначили арест: мужчине — семь суток, женщине — пять.
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