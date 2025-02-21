Продан особняк у резиденции свердловского губернатора, за который боролся бизнес

В Екатеринбурге состоялся аукцион по продаже старинного дома Рожнова (ул. Пушкина, 21), за который, по данным URA.RU, боролись сразу несколько бизнес-групп. Владельцем стала фирма «Инокс» (принадлежит «Русской медной компании»). Это следует из реестра лотов на сайте торгов.
Итоговая стоимость трехэтажного объекта выросла с 35,1 млн рублей до 59,6 млн рублей. Шаг аукциона равнялся 1,7 млн рублей.
Покупателю достались здание с подземным этажом, построенное в 1870-е годы. Площадь составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение земли установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его.
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