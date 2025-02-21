Продан особняк у резиденции свердловского губернатора, за который боролся бизнес

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Особняк оценили почти в 60 миллионов рублей
Особняк оценили почти в 60 миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге состоялся аукцион по продаже старинного дома Рожнова (ул. Пушкина, 21), за который, по данным URA.RU, боролись сразу несколько бизнес-групп. Владельцем стала фирма «Инокс» (принадлежит «Русской медной компании»). Это следует из реестра лотов на сайте торгов.

Итоговая стоимость трехэтажного объекта выросла с 35,1 млн рублей до 59,6 млн рублей. Шаг аукциона равнялся 1,7 млн рублей.

Покупателю достались здание с подземным этажом, построенное в 1870-е годы. Площадь составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение земли установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его.

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В Екатеринбурге состоялся аукцион по продаже старинного дома Рожнова (ул. Пушкина, 21), за который, по данным URA.RU, боролись сразу несколько бизнес-групп. Владельцем стала фирма «Инокс» (принадлежит «Русской медной компании»). Это следует из реестра лотов на сайте торгов. Итоговая стоимость трехэтажного объекта выросла с 35,1 млн рублей до 59,6 млн рублей. Шаг аукциона равнялся 1,7 млн рублей. Покупателю достались здание с подземным этажом, построенное в 1870-е годы. Площадь составляет 162,3 квадратных метра, а земельного участка — 302 «квадрата». Назначение земли установлено для общественно-деловой застройки. Владелец сможет приспособить дом для своих нужд и снести его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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