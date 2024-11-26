«Мне сказали, что я уволен»: Байден выступил перед сторонниками. Видео

Байден на выступлении пошутил, что его уволили, и поблагодарил сторонников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден пошутил о своем увольнении и поблагодарил сторонников за их работу
Джо Байден пошутил о своем увольнении и поблагодарил сторонников за их работу Фото:

Президент США Джо Байден во время выступления перед сторонниками в преддверии Дня благодарения в Нью-Йорке пошутил, что его уволили. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Мне только что сказали, что я был уволен. Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», — заявил Байден. Его слова приводятся в сообщении пула.

Избранный президент США Дональд Трамп уже выступал с заявлениями об увольнении Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис. Еще летом 2023 года он намеревался выгнать «коррумпированного Байдена» из Белого дома и победить на американских выборах. Также на митингах республиканцев неоднократно звучали слова: «Джо, ты уволен» или «Камала, ты уволена».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден во время выступления перед сторонниками в преддверии Дня благодарения в Нью-Йорке пошутил, что его уволили. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома. «Мне только что сказали, что я был уволен. Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», — заявил Байден. Его слова приводятся в сообщении пула. Избранный президент США Дональд Трамп уже выступал с заявлениями об увольнении Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис. Еще летом 2023 года он намеревался выгнать «коррумпированного Байдена» из Белого дома и победить на американских выборах. Также на митингах республиканцев неоднократно звучали слова: «Джо, ты уволен» или «Камала, ты уволена».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...