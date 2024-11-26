Президент США Джо Байден во время выступления перед сторонниками в преддверии Дня благодарения в Нью-Йорке пошутил, что его уволили. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Мне только что сказали, что я был уволен. Спасибо вам, спасибо вам от всего сердца», — заявил Байден. Его слова приводятся в сообщении пула.
Избранный президент США Дональд Трамп уже выступал с заявлениями об увольнении Джо Байдена и вице-президента страны Камалы Харрис. Еще летом 2023 года он намеревался выгнать «коррумпированного Байдена» из Белого дома и победить на американских выборах. Также на митингах республиканцев неоднократно звучали слова: «Джо, ты уволен» или «Камала, ты уволена».
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