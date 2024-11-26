В Орловской области сбили два беспилотника

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Пострадавших после атаки дронов нет, заявил Клычков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Орловской областью российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.

«В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

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В небе над Орловской областью российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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