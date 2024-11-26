В Орловской области сбили два беспилотника

Пострадавших после атаки дронов нет, заявил Клычков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над Орловской областью российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.
«В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.