В Орловской области сбили два беспилотника

26 ноября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Пострадавших после атаки дронов нет, заявил Клычков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Орловской областью российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале . Он добавил, что повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Орловской областью российские системы ПВО сбили два беспилотника ВСУ. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков. «В небе над Орловской областью сбито два вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. Он добавил, что повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.