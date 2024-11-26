Судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов

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Судебные приставы по распоряжению Дмитрия Григоренко проверяют некоторых юридических лиц
Судебные приставы по распоряжению Дмитрия Григоренко проверяют некоторых юридических лиц Фото:

В октябре 2024 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверки юридических лиц, задействованных в процессах взыскания задолженностей у населения. Среди них коллекторские агентства, банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией. Меры контроля, принятые приставами, являются наиболее строгими за последние два-три года.

«ФССП в октябре начала проводить масштабную проверку юридических лиц, которые занимаются взысканием долгов граждан, — коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО)», — заявили источники. Информацию передает РБК. 

Действия ФССП были инициированы по распоряжению вице-премьера Дмитрия Григоренко. К 10 декабря службы должны провести внеплановые выездные проверки с целью контроля за соблюдением закона «О взыскании» (230-ФЗ). О конкретных деталях и результатах проведенных проверок в ФССП пока не сообщается.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году судебные приставы взыщут с должников более одного триллиона рублей. Такой прогноз прослеживается из текущей динамики, передает RT

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В октябре 2024 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала проверки юридических лиц, задействованных в процессах взыскания задолженностей у населения. Среди них коллекторские агентства, банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией. Меры контроля, принятые приставами, являются наиболее строгими за последние два-три года. «ФССП в октябре начала проводить масштабную проверку юридических лиц, которые занимаются взысканием долгов граждан, — коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО)», — заявили источники. Информацию передает РБК.  Действия ФССП были инициированы по распоряжению вице-премьера Дмитрия Григоренко. К 10 декабря службы должны провести внеплановые выездные проверки с целью контроля за соблюдением закона «О взыскании» (230-ФЗ). О конкретных деталях и результатах проведенных проверок в ФССП пока не сообщается. Ранее директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главный судебный пристав России Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году судебные приставы взыщут с должников более одного триллиона рублей. Такой прогноз прослеживается из текущей динамики, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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