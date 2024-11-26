Нарышкин озвучил, на что Россия готова пойти ради мира

Россия решительно отвергает возможность замораживания конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, такой подход не соответствует интересам обеспечения долгосрочного мира в регионе.
«Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта [на Украине] по корейскому, любому другому варианту. Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, граждан РФ», — подчеркнул Нарышкин после совещания спецслужб стран СНГ в Москве. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что мир должен быть обеспечен не только для россиян, но также и для всей Европы.
При этом Нарышкин напомнил, что Россия, как и прежде, готова к переговорам, но на условиях, которые ранее озвучивал российский президент Владимир Путин, а именно — уход ВСУ с территорий, освобожденных российскими войсками. Об этом глава РФ говорил еще летом 2024 года. Более половины украинцев поддерживают переговоры с Россией для завершения конфликта, передает «Национальная служба новостей».
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