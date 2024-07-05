Путин поставил Украине условие для завершения конфликта: главное о СВО к вечеру 5 июля

Путин: настаиваем на выводе ВСУ из четырех регионов, другие условия обсуждаемы
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Путин настаивает на выводе украинских войск из новых регионов РФ, этот шаг позволит странам сесть за стол переговоров
Путин настаивает на выводе украинских войск из новых регионов РФ, этот шаг позволит странам сесть за стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного и окончательного завершения российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что РФ выступает за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Российский лидер также настоял на том, чтобы Украина полностью вывела свои войска с новых регионов РФ. Главные новости о спецоперации к вечеру 5 июля — в материале URA.RU.

Конфликт на Украине

После переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, российский лидер заявил о стремлении России прекратить СВО и начать переговоры. Однако, по словам российского лидера, для этого Украина должна вывести войска из новых регионов РФ.

ВС РФ развивают наступление на Северск

Российские войска готовятся к наступлению на Северск. В продвижении ВС РФ участвуют тяжелые гаубицы бойцов «Южной» группировки войск, передает "Пятый канал". Там же отметили, что город имеет стратегически важное значение, его освобождение вынудит врага отступить к следующей линии обороны в районе Краматорска. 

Военный вертолет ВС РФ устроил пожар 

В Ростовской области произошел инцидент с военным вертолетом МИ-38. Telegram-канал Baza сообщил, что вертолет совершил экстренную посадку из-за атаки БПЛА ВСУ, что привело к пожару. Возгорание, распространившееся на площади около 500 квадратных метров, ликвидировали оперативно.

ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на четыре населенных пункта региона. По его словам, враг использовал беспилотники. В результате атак пострадавших нет, ущерб нанесен частным домам и легковым автомобилям. 

Позиция «Национального объединения» Франции по участию в конфликте

Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против отправки французских войск на Украину. В интервью CNN она утверждает, что в случае победы ее партии на выборах премьер-министр от «Национального объединения» не допустит такого развития событий и заблокирует возможное использование Киевом французского оружия для ударов по территории России.

Удар по подстанции «Луч» в Энергодаре у Запорожской АЭС

ВСУ атаковали подстанцию «Луч» в Энергодаре. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удар по энергообъекту наносился с помощью артиллерии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Саммит НАТО

Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет поддержка Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В частности будут обсуждаться поставки оружия и подготовка военных для Украины. Также он считает, что саммит НАТО должен принять решение, что поставки оружия стране должны составлять не менее 40 млрд долларов в год. 

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного и окончательного завершения российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что РФ выступает за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Российский лидер также настоял на том, чтобы Украина полностью вывела свои войска с новых регионов РФ. Главные новости о спецоперации к вечеру 5 июля — в материале URA.RU. Конфликт на Украине После переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, российский лидер заявил о стремлении России прекратить СВО и начать переговоры. Однако, по словам российского лидера, для этого Украина должна вывести войска из новых регионов РФ. ВС РФ развивают наступление на Северск Российские войска готовятся к наступлению на Северск. В продвижении ВС РФ участвуют тяжелые гаубицы бойцов «Южной» группировки войск, передает "Пятый канал". Там же отметили, что город имеет стратегически важное значение, его освобождение вынудит врага отступить к следующей линии обороны в районе Краматорска.  Военный вертолет ВС РФ устроил пожар  В Ростовской области произошел инцидент с военным вертолетом МИ-38. Telegram-канал Baza сообщил, что вертолет совершил экстренную посадку из-за атаки БПЛА ВСУ, что привело к пожару. Возгорание, распространившееся на площади около 500 квадратных метров, ликвидировали оперативно. ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на четыре населенных пункта региона. По его словам, враг использовал беспилотники. В результате атак пострадавших нет, ущерб нанесен частным домам и легковым автомобилям.  Позиция «Национального объединения» Франции по участию в конфликте Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против отправки французских войск на Украину. В интервью CNN она утверждает, что в случае победы ее партии на выборах премьер-министр от «Национального объединения» не допустит такого развития событий и заблокирует возможное использование Киевом французского оружия для ударов по территории России. Удар по подстанции «Луч» в Энергодаре у Запорожской АЭС ВСУ атаковали  подстанцию «Луч» в Энергодаре. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удар по энергообъекту наносился с помощью артиллерии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Саммит НАТО Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет поддержка Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В частности будут обсуждаться поставки оружия и подготовка военных для Украины. Также он считает, что саммит НАТО должен принять решение, что поставки оружия стране должны составлять не менее 40 млрд долларов в год. 
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