Путин поставил Украине условие для завершения конфликта: главное о СВО к вечеру 5 июля

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного и окончательного завершения российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что РФ выступает за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Российский лидер также настоял на том, чтобы Украина полностью вывела свои войска с новых регионов РФ. Главные новости о спецоперации к вечеру 5 июля — в материале URA.RU.
Конфликт на Украине
После переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, российский лидер заявил о стремлении России прекратить СВО и начать переговоры. Однако, по словам российского лидера, для этого Украина должна вывести войска из новых регионов РФ.
ВС РФ развивают наступление на Северск
Российские войска готовятся к наступлению на Северск. В продвижении ВС РФ участвуют тяжелые гаубицы бойцов «Южной» группировки войск, передает "Пятый канал". Там же отметили, что город имеет стратегически важное значение, его освобождение вынудит врага отступить к следующей линии обороны в районе Краматорска.
Военный вертолет ВС РФ устроил пожар
В Ростовской области произошел инцидент с военным вертолетом МИ-38. Telegram-канал Baza сообщил, что вертолет совершил экстренную посадку из-за атаки БПЛА ВСУ, что привело к пожару. Возгорание, распространившееся на площади около 500 квадратных метров, ликвидировали оперативно.
ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках ВСУ на четыре населенных пункта региона. По его словам, враг использовал беспилотники. В результате атак пострадавших нет, ущерб нанесен частным домам и легковым автомобилям.
Позиция «Национального объединения» Франции по участию в конфликте
Лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила против отправки французских войск на Украину. В интервью CNN она утверждает, что в случае победы ее партии на выборах премьер-министр от «Национального объединения» не допустит такого развития событий и заблокирует возможное использование Киевом французского оружия для ударов по территории России.
Удар по подстанции «Луч» в Энергодаре у Запорожской АЭС
ВСУ атаковали подстанцию «Луч» в Энергодаре. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова, удар по энергообъекту наносился с помощью артиллерии. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Саммит НАТО
Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет поддержка Киеву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В частности будут обсуждаться поставки оружия и подготовка военных для Украины. Также он считает, что саммит НАТО должен принять решение, что поставки оружия стране должны составлять не менее 40 млрд долларов в год.
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