Земский фельдшер в Челябинской области получит выплату после службы в армии

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Фельдшеры смогут получить единовременную выплату
Фельдшеры смогут получить единовременную выплату Фото:

Земский фельдшер в Челябинской области получит право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, даже если он будет призван на военную службу. Такое решение поддержали 28 ноября депутаты заксобрания региона.

«Земский фельдшер получит право на выплату в 500 тысяч рублей (или миллион рублей для удаленных и труднодоступных населенных пунктов), даже если после учебы он будет призван в армию. С условием, что он принят на работу фельдшером в течение полугода со дня окончания срока службы по призыву», — сообщил представлявший законопроект замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

Раньше выплата полагалась, если фельдшер трудоустроится в течение полугода после получения диплома. Однако если после учебы его призывали в армию, то он не мог претендовать на нее после демобилизации. Теперь такая возможность у фельдшеров появилась. Выплата распространяется на фельдшеров, трудоустроившихся в сельской местности или городах с населением менее 50 тысяч человек.

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Земский фельдшер в Челябинской области получит право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, даже если он будет призван на военную службу. Такое решение поддержали 28 ноября депутаты заксобрания региона. «Земский фельдшер получит право на выплату в 500 тысяч рублей (или миллион рублей для удаленных и труднодоступных населенных пунктов), даже если после учебы он будет призван в армию. С условием, что он принят на работу фельдшером в течение полугода со дня окончания срока службы по призыву», — сообщил представлявший законопроект замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. Раньше выплата полагалась, если фельдшер трудоустроится в течение полугода после получения диплома. Однако если после учебы его призывали в армию, то он не мог претендовать на нее после демобилизации. Теперь такая возможность у фельдшеров появилась. Выплата распространяется на фельдшеров, трудоустроившихся в сельской местности или городах с населением менее 50 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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