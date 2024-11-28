Земский фельдшер в Челябинской области получит выплату после службы в армии

Земский фельдшер в Челябинской области получит право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, даже если он будет призван на военную службу. Такое решение поддержали 28 ноября депутаты заксобрания региона.
«Земский фельдшер получит право на выплату в 500 тысяч рублей (или миллион рублей для удаленных и труднодоступных населенных пунктов), даже если после учебы он будет призван в армию. С условием, что он принят на работу фельдшером в течение полугода со дня окончания срока службы по призыву», — сообщил представлявший законопроект замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.
Раньше выплата полагалась, если фельдшер трудоустроится в течение полугода после получения диплома. Однако если после учебы его призывали в армию, то он не мог претендовать на нее после демобилизации. Теперь такая возможность у фельдшеров появилась. Выплата распространяется на фельдшеров, трудоустроившихся в сельской местности или городах с населением менее 50 тысяч человек.
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