На Кубке России по конькобежному спорту в Челябинске Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль в спринтерском многоборье. Спортсменка стала второй на дистанциях 500 и 1000 метров, уступив победу Дарье Качановой из Нижнего Новгорода. Соревнования проходили на базе Ледового дворца «Уральская молния».
«Столько лет в коньках! Сейчас получаю удовольствие от того, что я делюсь своим опытом. И даже не возникает мысли, что мне жалко своих знаний или кто-то пробежит дистанцию быстрее меня. Я хочу и желаю всем прогресса и буду рада, если наши конькобежцы будут рвать и метать на мировой арене», — передает «Первое областной» слова Фаткулиной.
Как уточняет «Первое Областное», один из четырех забегов Ольга Фаткулина выиграла, показав 38,17. Фаткулина продемонстрировала не только спортивные достижения, но и личные. Возвращение в большой спорт после рождения ребенка в 2023 году и успешные выступления на домашних соревнованиях стали большим событием для фанатов, отметили в информагенстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!