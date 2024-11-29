Челябинская конькобежка Фаткулина выиграла серебро на Кубке России по многоборью. Фото

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Фаткулина вернулась в большой спорт после родов в 2023 году (Архивное фото)
Фаткулина вернулась в большой спорт после родов в 2023 году (Архивное фото) Фото:

На Кубке России по конькобежному спорту в Челябинске Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль в спринтерском многоборье. Спортсменка стала второй на дистанциях 500 и 1000 метров, уступив победу Дарье Качановой из Нижнего Новгорода. Соревнования проходили на базе Ледового дворца «Уральская молния».

«Столько лет в коньках! Сейчас получаю удовольствие от того, что я делюсь своим опытом. И даже не возникает мысли, что мне жалко своих знаний или кто-то пробежит дистанцию быстрее меня. Я хочу и желаю всем прогресса и буду рада, если наши конькобежцы будут рвать и метать на мировой арене», — передает «Первое областной» слова Фаткулиной.

Как уточняет «Первое Областное», один из четырех забегов Ольга Фаткулина выиграла, показав 38,17. Фаткулина продемонстрировала не только спортивные достижения, но и личные. Возвращение в большой спорт после рождения ребенка в 2023 году и успешные выступления на домашних соревнованиях стали большим событием для фанатов, отметили в информагенстве.

На пьедестал Фаткулина поднялась со своей дочерью
На пьедестал Фаткулина поднялась со своей дочерью
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На Кубке России по конькобежному спорту в Челябинске Ольга Фаткулина завоевала серебряную медаль в спринтерском многоборье. Спортсменка стала второй на дистанциях 500 и 1000 метров, уступив победу Дарье Качановой из Нижнего Новгорода. Соревнования проходили на базе Ледового дворца «Уральская молния». «Столько лет в коньках! Сейчас получаю удовольствие от того, что я делюсь своим опытом. И даже не возникает мысли, что мне жалко своих знаний или кто-то пробежит дистанцию быстрее меня. Я хочу и желаю всем прогресса и буду рада, если наши конькобежцы будут рвать и метать на мировой арене», — передает «Первое областной» слова Фаткулиной. Как уточняет «Первое Областное», один из четырех забегов Ольга Фаткулина выиграла, показав 38,17. Фаткулина продемонстрировала не только спортивные достижения, но и личные. Возвращение в большой спорт после рождения ребенка в 2023 году и успешные выступления на домашних соревнованиях стали большим событием для фанатов, отметили в информагенстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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