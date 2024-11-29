Удар оказался такой силы, что у легковушки вылетело лобовое стекло (архивное фото)
В Челябинске на улице Сталеваров произошла авария. В стоящий на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус врезался ВАЗ-2115. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
«Пятнашка влетела в автобус на Сталеваров. Подробности не знаю», — сообщил подписчик группы «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи прокомментировали, что машина получила серьезные повреждения. По их словам, водитель отечественного авто жив, но получил тяжелые травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!