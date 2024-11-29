29 ноября 2024

В Челябинске легковушка на полной скорости влетела в автобус. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Удар оказался такой силы, что у легковушки вылетело лобовое стекло (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Сталеваров произошла авария. В стоящий на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус врезался ВАЗ-2115. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Пятнашка влетела в автобус на Сталеваров. Подробности не знаю», — сообщил подписчик группы «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи прокомментировали, что машина получила серьезные повреждения. По их словам, водитель отечественного авто жив, но получил тяжелые травмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на улице Сталеваров произошла авария. В стоящий на запрещающий сигнал светофора пассажирский автобус врезался ВАЗ-2115. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. «Пятнашка влетела в автобус на Сталеваров. Подробности не знаю», — сообщил подписчик группы «Подслушано ЧМЗ (Official)» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи прокомментировали, что машина получила серьезные повреждения. По их словам, водитель отечественного авто жив, но получил тяжелые травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...