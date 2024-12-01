Дочь Киркорова переживает из-за нападок сверстников

Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которой недавно исполнилось 13 лет, столкнулась с оскорблениями в соцсетях. В комментариях к ее постам ее называли толстой и некрасивой, отметила сама девочка.
«Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то», — написала Алла-Виктория в социальной сети, ее слова передает Starhit. Такие комментарии с оскорблениями ей начали писать накануне дня рождения, 30 ноября.
При этом в издании отметили, что часть аудитории дочери Киркорова начали приободрять ее. Они писали о том, что она красивая и не толстая и критиковали людей, которые оставляли ей нелестные комментарии.
В своих соцсетях Алла-Виктория ведет блоги. Она публикует фото и видео, общается со сверстниками и делится тем, чем занимается.
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