Дочь Киркорова переживает из-за нападок сверстников

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Дочь народного артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на то, что ее называют толстой и некрасивой
Дочь народного артиста Филиппа Киркорова Алла-Виктория пожаловалась на то, что ее называют толстой и некрасивой Фото:

Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которой недавно исполнилось 13 лет, столкнулась с оскорблениями в соцсетях. В комментариях к ее постам ее называли толстой и некрасивой, отметила сама девочка.

«Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то», — написала Алла-Виктория в социальной сети, ее слова передает Starhit. Такие комментарии с оскорблениями ей начали писать накануне дня рождения, 30 ноября.

При этом в издании отметили, что часть аудитории дочери Киркорова начали приободрять ее. Они писали о том, что она красивая и не толстая и критиковали людей, которые оставляли ей нелестные комментарии.

В своих соцсетях Алла-Виктория ведет блоги. Она публикует фото и видео, общается со сверстниками и делится тем, чем занимается.

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Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория, которой недавно исполнилось 13 лет, столкнулась с оскорблениями в соцсетях. В комментариях к ее постам ее называли толстой и некрасивой, отметила сама девочка. «Почему меня все называют толстой и некрасивой? Обидно как-то», — написала Алла-Виктория в социальной сети, ее слова передает Starhit. Такие комментарии с оскорблениями ей начали писать накануне дня рождения, 30 ноября. При этом в издании отметили, что часть аудитории дочери Киркорова начали приободрять ее. Они писали о том, что она красивая и не толстая и критиковали людей, которые оставляли ей нелестные комментарии. В своих соцсетях Алла-Виктория ведет блоги. Она публикует фото и видео, общается со сверстниками и делится тем, чем занимается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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