Мэру Лошкину предоставили список наихудших управляющих компаний Челябинска

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов представил мэру Алексею Лошкину список из 25 недобросовестных управляющих компаний, работающих на территории города. Об этом из мэрии 2 декабря сообщает корреспондент URA.RU.
«Список содержит 25 управкомпаний, которые наихудшим образом справляются со своими обязанностями. Список был составлен по требованию мэра Алексея Лошкина». — сообщил корреспондент агентства.
По словам Лошкина, в случае, если в сфере ЖКХ не будет наведен порядок, в ситуацию вмешаются силовые структуры. Ранее навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области потребовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. После этого губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов, где объявил о кадровых решениях в этой сфере и о персональной ответственности глав за состояние системы ЖКХ и прохождение отопительного сезона.
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