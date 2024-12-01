01 декабря 2024
30 ноября 2024

Мэру Лошкину предоставили список наихудших управляющих компаний Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание гордумы, выборы главы города. Челябинск , лошкин алексей
Алексей Лошкин потребовал навести порядок в сфере ЖКХ Фото:

Вице-мэр Челябинска Александр Астахов представил мэру Алексею Лошкину список из 25 недобросовестных управляющих компаний, работающих на территории города. Об этом из мэрии 2 декабря сообщает корреспондент URA.RU.

«Список содержит 25 управкомпаний, которые наихудшим образом справляются со своими обязанностями. Список был составлен по требованию мэра Алексея Лошкина». — сообщил корреспондент агентства.

По словам Лошкина, в случае, если в сфере ЖКХ не будет наведен порядок, в ситуацию вмешаются силовые структуры. Ранее навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области потребовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. После этого губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов, где объявил о кадровых решениях в этой сфере и о персональной ответственности глав за состояние системы ЖКХ и прохождение отопительного сезона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-мэр Челябинска Александр Астахов представил мэру Алексею Лошкину список из 25 недобросовестных управляющих компаний, работающих на территории города. Об этом из мэрии 2 декабря сообщает корреспондент URA.RU. «Список содержит 25 управкомпаний, которые наихудшим образом справляются со своими обязанностями. Список был составлен по требованию мэра Алексея Лошкина». — сообщил корреспондент агентства. По словам Лошкина, в случае, если в сфере ЖКХ не будет наведен порядок, в ситуацию вмешаются силовые структуры. Ранее навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области потребовал генпрокурор РФ Игорь Краснов. После этого губернатор Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов, где объявил о кадровых решениях в этой сфере и о персональной ответственности глав за состояние системы ЖКХ и прохождение отопительного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...