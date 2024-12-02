Швейцарские врачи нашли лечение для парализованных людей

Глубокая электростимуляция гипоталамуса может помочь в восстановлении двигательных функций у людей с повреждениями спинного мозга. Это следует из исследований Швейцарского центра изучения нейродегенеративных расстройств.
«Буквально сразу же после начала электростимуляции первый пациент сообщил, что снова почувствовал свои ноги, а в дальнейшем участники восстановили контроль над конечностями и смогли подняться по лестнице без приспособлений и посторонней помощи», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Швейцарского центра. Там отметили, что эффект от стимуляции оказался долговременным и сохранился даже после прекращения лечения.
Сам метод электростимуляции гипоталамуса уже некоторое время используется для лечения болезни Паркинсона. Однако в ходе исследования выявилось, что гипоталамус ответственен также за восстановление после травм позвоночника и от него зависит скорость восстановления организма после повреждения спинного мозга.
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