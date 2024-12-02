Швейцарские врачи нашли лечение для парализованных людей

Ридус: симуляция гипоталамуса поднимает парализованных на ноги
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После электростимуляции гипоталамуса парализованный пациент почувствовал ноги и смог самостоятельно передвигаться
После электростимуляции гипоталамуса парализованный пациент почувствовал ноги и смог самостоятельно передвигаться Фото:

Глубокая электростимуляция гипоталамуса может помочь в восстановлении двигательных функций у людей с повреждениями спинного мозга. Это следует из исследований Швейцарского центра изучения нейродегенеративных расстройств. 

«Буквально сразу же после начала электростимуляции первый пациент сообщил, что снова почувствовал свои ноги, а в дальнейшем участники восстановили контроль над конечностями и смогли подняться по лестнице без приспособлений и посторонней помощи», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Швейцарского центра. Там отметили, что эффект от стимуляции оказался долговременным и сохранился даже после прекращения лечения.

Сам метод электростимуляции гипоталамуса уже некоторое время используется для лечения болезни Паркинсона. Однако в ходе исследования выявилось, что гипоталамус ответственен также за восстановление после травм позвоночника и от него зависит скорость восстановления организма после повреждения спинного мозга. 

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Глубокая электростимуляция гипоталамуса может помочь в восстановлении двигательных функций у людей с повреждениями спинного мозга. Это следует из исследований Швейцарского центра изучения нейродегенеративных расстройств.  «Буквально сразу же после начала электростимуляции первый пациент сообщил, что снова почувствовал свои ноги, а в дальнейшем участники восстановили контроль над конечностями и смогли подняться по лестнице без приспособлений и посторонней помощи», — сообщает «Ридус» со ссылкой на исследование ученых из Швейцарского центра. Там отметили, что эффект от стимуляции оказался долговременным и сохранился даже после прекращения лечения. Сам метод электростимуляции гипоталамуса уже некоторое время используется для лечения болезни Паркинсона. Однако в ходе исследования выявилось, что гипоталамус ответственен также за восстановление после травм позвоночника и от него зависит скорость восстановления организма после повреждения спинного мозга. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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