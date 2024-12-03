Украинский солдат открыл огонь по бойцам ВСУ и уехал к семье в Курск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боец ВСУ отказался атаковать Курскую область, где проживают его близкие
Боец ВСУ отказался атаковать Курскую область, где проживают его близкие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный Руслан Сычевский специально сдался в плен ВС РФ после того, как командование ВСУ направило бойца штурмовать Курскую область. Причиной поступка солдата послужил тот факт, что в российском регионе проживает его собственная семья. После того как боец сдался российским морпехам, он начал стрелять в сторону своих бывших сослуживцев, чтобы доказать серьезность своих намерений и таким образом высказать свою благодарность российским солдатам. 

«Насильно мобилизованный в 17 танковую бригаду Сычевский, оказавшись в России, моментально принял единственное правильное решение и сдался в плен морпехам 810 бригады. <...> Однако возвращаться на Украину солдат и не думает — в Курске живут его отец и сестра. Фактически Сычевский смог воссоединиться со своей семьей», — передают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале, публикуя соответствующее видео. На нем боец ВСУ рассказал, что после того, как его тепло приняли российские военные, он в благодарность за это пострелял в сторону своих бывших сослуживцев. 

Руслан Сычевский также рассказал журналистам, что его мобилизовали насильно, а затем направили в Курскую область. Когда же он рассказал своему командованию, что в регионе РФ проживают его родные, его за это избили. Именно поэтому он принял решение сдаться. «И прикиньте, мне не дали ***** [не избили]», — подытожил Сычевский. 

Украинские военные периодически сдаются в плен как на курском, так и на других направлениях. Например, о массовой сдаче в плен в Курской области сообщалось несколько дней назад. Также фиксируются соответствующие видео

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военный Руслан Сычевский специально сдался в плен ВС РФ после того, как командование ВСУ направило бойца штурмовать Курскую область. Причиной поступка солдата послужил тот факт, что в российском регионе проживает его собственная семья. После того как боец сдался российским морпехам, он начал стрелять в сторону своих бывших сослуживцев, чтобы доказать серьезность своих намерений и таким образом высказать свою благодарность российским солдатам.  «Насильно мобилизованный в 17 танковую бригаду Сычевский, оказавшись в России, моментально принял единственное правильное решение и сдался в плен морпехам 810 бригады. <...> Однако возвращаться на Украину солдат и не думает — в Курске живут его отец и сестра. Фактически Сычевский смог воссоединиться со своей семьей», — передают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале, публикуя соответствующее видео. На нем боец ВСУ рассказал, что после того, как его тепло приняли российские военные, он в благодарность за это пострелял в сторону своих бывших сослуживцев.  Руслан Сычевский также рассказал журналистам, что его мобилизовали насильно, а затем направили в Курскую область. Когда же он рассказал своему командованию, что в регионе РФ проживают его родные, его за это избили. Именно поэтому он принял решение сдаться. «И прикиньте, мне не дали ***** [не избили]», — подытожил Сычевский.  Украинские военные периодически сдаются в плен как на курском, так и на других направлениях. Например, о массовой сдаче в плен в Курской области сообщалось несколько дней назад. Также фиксируются соответствующие видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...