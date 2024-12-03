Украинский военный Руслан Сычевский специально сдался в плен ВС РФ после того, как командование ВСУ направило бойца штурмовать Курскую область. Причиной поступка солдата послужил тот факт, что в российском регионе проживает его собственная семья. После того как боец сдался российским морпехам, он начал стрелять в сторону своих бывших сослуживцев, чтобы доказать серьезность своих намерений и таким образом высказать свою благодарность российским солдатам.
«Насильно мобилизованный в 17 танковую бригаду Сычевский, оказавшись в России, моментально принял единственное правильное решение и сдался в плен морпехам 810 бригады. <...> Однако возвращаться на Украину солдат и не думает — в Курске живут его отец и сестра. Фактически Сычевский смог воссоединиться со своей семьей», — передают военкоры «Русской весны» в своем telegram-канале, публикуя соответствующее видео. На нем боец ВСУ рассказал, что после того, как его тепло приняли российские военные, он в благодарность за это пострелял в сторону своих бывших сослуживцев.
Руслан Сычевский также рассказал журналистам, что его мобилизовали насильно, а затем направили в Курскую область. Когда же он рассказал своему командованию, что в регионе РФ проживают его родные, его за это избили. Именно поэтому он принял решение сдаться. «И прикиньте, мне не дали ***** [не избили]», — подытожил Сычевский.
Украинские военные периодически сдаются в плен как на курском, так и на других направлениях. Например, о массовой сдаче в плен в Курской области сообщалось несколько дней назад. Также фиксируются соответствующие видео.
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