В ноябре челябинский агробизнес вывез за рубеж зерно, овощи и семена

В ноябре агрохозяйства Челябинской области экспортировали за рубеж зерно и продукты его переработки, овощи и фрукты, семена, новогодние елки и семена. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукцию вывезли в 22 страны.
«В ноябре должностные лица Россельхознадзора досмотрели 981 партию экспортной продукции. С территории области вывезли более 23,9 тысячи тонн овощей и фруктов, 28,1 тысячи рождественских деревьев, 9,7 тысячи саженцев и другой продукции», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Экспортные партии прошли обязательные лабораторные исследования в челябинском филиале ВНИИЗЖ. По их итогам на товары были выданы фитосанитарные сертификаты, подтверждающие соответствие международным стандартам.
Продукция поставлялась в Китай, Германию и США. Также среди стран-получателей есть Гана, Беларусь, Армения, Индия, Иран, ОАЭ, Польша, Вьетнам, Туркменистан, Грузия и другие.
Поставки рождественских деревьев из Челябинской области востребованы в Казахстане. Только за два месяца осени туда отправились 45,7 тысячи хвойных деревьев, из которых 22,2 тысячи были экспортированы в ноябре.
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