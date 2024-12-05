Режиссер из Екатеринбурга попал в страшное ДТП, его положили в реанимацию. Фото

Екатеринбургский режиссер Мелентьев пострадал в ДТП на тюменской трассе

06 декабря 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали пять человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский художник-постановщик и режиссер Андрей Мелентьев 1 декабря попал в серьезную аварию на трассе в Тюменской области, когда ехал в Петропавловск (Казахстан) на мероприятие. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, рассказал корреспонденту URA.RU сын пострадавшего Алексей. «Отец собирался на мероприятие в Петропавловск. Он решил поехать через сервис BlaBlaCar. После того, как его забрали, они поехали через Ишим за другими пассажирами», — сказал собеседник. По данным тюменской ГАИ, водитель минивэна при выезде на трассу не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии. В итоге пострадали водитель микроавтобуса и еще три пассажира помимо режиссера. Мелентьев-младший отметил, что у отца диагностировали переломы ребер, ушиб легкого и проблемы с суставами. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Андрею Мелентьеву 59 лет. Долгое время он проработал в екатеринбургском Театре кукол. Режиссер является лауреатом премии «Признание» администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, лауреатом III фестиваля современной драматургии Коляда-plays в номинации «Лучший художник». За годы карьеры Мелентьев поставил множество спектаклей как в России, так и за границей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский художник-постановщик и режиссер Андрей Мелентьев 1 декабря попал в серьезную аварию на трассе в Тюменской области, когда ехал в Петропавловск (Казахстан) на мероприятие. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, рассказал корреспонденту URA.RU сын пострадавшего Алексей. «Отец собирался на мероприятие в Петропавловск. Он решил поехать через сервис BlaBlaCar. После того, как его забрали, они поехали через Ишим за другими пассажирами», — сказал собеседник. По данным тюменской ГАИ, водитель минивэна при выезде на трассу не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии. В итоге пострадали водитель микроавтобуса и еще три пассажира помимо режиссера. Мелентьев-младший отметил, что у отца диагностировали переломы ребер, ушиб легкого и проблемы с суставами. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Андрею Мелентьеву 59 лет. Долгое время он проработал в екатеринбургском Театре кукол. Режиссер является лауреатом премии «Признание» администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, лауреатом III фестиваля современной драматургии Коляда-plays в номинации «Лучший художник». За годы карьеры Мелентьев поставил множество спектаклей как в России, так и за границей.