05 декабря 2024

Режиссер из Екатеринбурга попал в страшное ДТП, его положили в реанимацию. Фото

Екатеринбургский режиссер Мелентьев пострадал в ДТП на тюменской трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали пять человек (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский художник-постановщик и режиссер Андрей Мелентьев 1 декабря попал в серьезную аварию на трассе в Тюменской области, когда ехал в Петропавловск (Казахстан) на мероприятие. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, рассказал корреспонденту URA.RU сын пострадавшего Алексей.

«Отец собирался на мероприятие в Петропавловск. Он решил поехать через сервис BlaBlaCar. После того, как его забрали, они поехали через Ишим за другими пассажирами», — сказал собеседник. По данным тюменской ГАИ, водитель минивэна при выезде на трассу не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии. В итоге пострадали водитель микроавтобуса и еще три пассажира помимо режиссера.

Мелентьев-младший отметил, что у отца диагностировали переломы ребер, ушиб легкого и проблемы с суставами. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Андрею Мелентьеву 59 лет. Долгое время он проработал в екатеринбургском Театре кукол. Режиссер является лауреатом премии «Признание» администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, лауреатом III фестиваля современной драматургии Коляда-plays в номинации «Лучший художник». За годы карьеры Мелентьев поставил множество спектаклей как в России, так и за границей.

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Екатеринбургский художник-постановщик и режиссер Андрей Мелентьев 1 декабря попал в серьезную аварию на трассе в Тюменской области, когда ехал в Петропавловск (Казахстан) на мероприятие. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, рассказал корреспонденту URA.RU сын пострадавшего Алексей. «Отец собирался на мероприятие в Петропавловск. Он решил поехать через сервис BlaBlaCar. После того, как его забрали, они поехали через Ишим за другими пассажирами», — сказал собеседник. По данным тюменской ГАИ, водитель минивэна при выезде на трассу не уступил дорогу грузовику, что привело к аварии. В итоге пострадали водитель микроавтобуса и еще три пассажира помимо режиссера. Мелентьев-младший отметил, что у отца диагностировали переломы ребер, ушиб легкого и проблемы с суставами. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Андрею Мелентьеву 59 лет. Долгое время он проработал в екатеринбургском Театре кукол. Режиссер является лауреатом премии «Признание» администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, лауреатом III фестиваля современной драматургии Коляда-plays в номинации «Лучший художник». За годы карьеры Мелентьев поставил множество спектаклей как в России, так и за границей.
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