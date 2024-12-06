В челябинском районе представили нового прокурора. Фото

Прокурором Агаповского района стал Руслан Тимшин
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Ранее Тимшин работал в должности зама прокурора Курчатовского района в Челябинске Фото:

В Агаповском районе состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который ранее занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его 6 декабря в Агаповке представил региональный руководитель надзорного ведомства Игорь Донгаузер.

«Руслан Тимшин назначен на эту должность приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Прибывший в Агаповку Игорь Донгаузер поставил перед новым прокурором и коллективом задачи», — сообщается в группе «Звезда — новости Агаповского района» в социальной сети «Вконтакте».

По данным издания, на встрече присутствовали глава Агаповского района Артем Яхимович, руководители силовых ведомств муниципалитета, а также сотрудники прокуратуры. В ходе мероприятия Игорь Донгаузер подчеркнул важность не только взаимодействия всех структур, включая органы власти, но и внимания к проблемам жителей.

В Агаповском районе представили нового прокурора Руслана Тимшина (на фото справа)
В Агаповском районе представили нового прокурора Руслана Тимшина (на фото справа)

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В Агаповском районе состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который ранее занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его 6 декабря в Агаповке представил региональный руководитель надзорного ведомства Игорь Донгаузер. «Руслан Тимшин назначен на эту должность приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Прибывший в Агаповку Игорь Донгаузер поставил перед новым прокурором и коллективом задачи», — сообщается в группе «Звезда — новости Агаповского района» в социальной сети «Вконтакте». По данным издания, на встрече присутствовали глава Агаповского района Артем Яхимович, руководители силовых ведомств муниципалитета, а также сотрудники прокуратуры. В ходе мероприятия Игорь Донгаузер подчеркнул важность не только взаимодействия всех структур, включая органы власти, но и внимания к проблемам жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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