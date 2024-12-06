В Агаповском районе состоялось назначение нового прокурора — Руслана Тимшина, который ранее занимал должность заместителя прокурора Курчатовского района в Челябинске. Его 6 декабря в Агаповке представил региональный руководитель надзорного ведомства Игорь Донгаузер.
«Руслан Тимшин назначен на эту должность приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Прибывший в Агаповку Игорь Донгаузер поставил перед новым прокурором и коллективом задачи», — сообщается в группе «Звезда — новости Агаповского района» в социальной сети «Вконтакте».
По данным издания, на встрече присутствовали глава Агаповского района Артем Яхимович, руководители силовых ведомств муниципалитета, а также сотрудники прокуратуры. В ходе мероприятия Игорь Донгаузер подчеркнул важность не только взаимодействия всех структур, включая органы власти, но и внимания к проблемам жителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!