Мишустин подписал закон, обязующий мигрантов платить за экзамены по всей России

В России ввели подписал единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории страны. Соответствующий указ подписал глава правительства Михаил Мишустин.
«Стоимость сдачи экзаменов, необходимых для приобретения гражданства, составляет 2 950 рублей, для получения разрешения на временное проживание —5 900 рублей, для получения разрешения на работу — 3 800 рублей», — сказано в постановлении, представленном на официальном сайте опубликования правовых актов.
Интегрированный экзамен по русскому языку для мигрантов охватывает области лексики, грамматики, аудирования, чтения, устной и письменной речи. Каждый раздел содержит задания, соответствующие его специфике.
22 октября на заседании Госдумы был одобрен ряд законопроектов, направленных на ужесточение миграционной политики. Инициатива исходила от председателя ГД Вячеслава Володина, вице-спикера и руководителя комиссии по миграционной политике Ирины Яровой, а также от лидеров всех парламентских фракций и других депутатов. Подробности о всех инициативах по ужесточению контроля над мигрантами — в материале URA.RU.
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