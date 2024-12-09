ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов с наименьшим ростом тарифов на электричество

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Тарифы на электричество в ХМАО и ЯНАО в 2025 году будут расти на 9% и 9,2% соответственно
Тарифы на электричество в ХМАО и ЯНАО в 2025 году будут расти на 9% и 9,2% соответственно Фото:

ЯНАО и ХМАО вошли в список регионов, в которых меньше всего будут расти тарифы на электроэнергию. Об этом СМИ сообщила аналитик аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. 

«Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%)», — приводит слова Чуркиной «Прайм».

По словам Чуркиной в рамках одного региона при этом могут быть различия в темпах роста тарифов. Так на ценообразование во всех субъектах РФ установлен предельно допустимый уровень отклонения от среднего по региону. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО устанавливают «умные» счетчики. Жителям ЯНАО, а также предприятиям и организациям региона установили 14,5 тысячи интеллектуальных приборов учета. 

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ЯНАО и ХМАО вошли в список регионов, в которых меньше всего будут расти тарифы на электроэнергию. Об этом СМИ сообщила аналитик аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.  «Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%)», — приводит слова Чуркиной «Прайм». По словам Чуркиной в рамках одного региона при этом могут быть различия в темпах роста тарифов. Так на ценообразование во всех субъектах РФ установлен предельно допустимый уровень отклонения от среднего по региону.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО устанавливают «умные» счетчики. Жителям ЯНАО, а также предприятиям и организациям региона установили 14,5 тысячи интеллектуальных приборов учета. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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