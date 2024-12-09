ЯНАО и ХМАО вошли в число регионов с наименьшим ростом тарифов на электричество

ЯНАО и ХМАО вошли в список регионов, в которых меньше всего будут расти тарифы на электроэнергию. Об этом СМИ сообщила аналитик аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
«Среди регионов с наиболее низким ростом тарифов аналитик выделяет Амурскую область (рост на 8,6% с 1 июля 2025 года), Республику Алтай (8,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (9%), Чеченскую Республику и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 9,2%), Ненецкий автономный округ (9,6%) и Чукотский автономный округ (9,9%)», — приводит слова Чуркиной «Прайм».
По словам Чуркиной в рамках одного региона при этом могут быть различия в темпах роста тарифов. Так на ценообразование во всех субъектах РФ установлен предельно допустимый уровень отклонения от среднего по региону.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО устанавливают «умные» счетчики. Жителям ЯНАО, а также предприятиям и организациям региона установили 14,5 тысячи интеллектуальных приборов учета.
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