В Турции разбился военный вертолет, четверо погибли

Вертолет разбился возле заправочной станции
В турецком городе Испарта потерпел крушение военный вертолет. В результате происшествия погибли четыре военнослужащих. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на губернатора.
«В Испарте разбился военный вертолет. <...> Губернатор Испарты сообщил, что четверо наших солдат погибли», — передает A Haber. Там уточнили, что крушение вертолета произошло вблизи заправочной станции в Кечиборлу.
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