В Турции разбился военный вертолет, четверо погибли

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Вертолет разбился возле заправочной станции
Вертолет разбился возле заправочной станции Фото:

В турецком городе Испарта потерпел крушение военный вертолет. В результате происшествия погибли четыре военнослужащих. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на губернатора.

«В Испарте разбился военный вертолет.  <...> Губернатор Испарты сообщил, что четверо наших солдат погибли», — передает A Haber. Там уточнили, что крушение вертолета произошло вблизи заправочной станции в Кечиборлу.

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В турецком городе Испарта потерпел крушение военный вертолет. В результате происшествия погибли четыре военнослужащих. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на губернатора. «В Испарте разбился военный вертолет.  <...> Губернатор Испарты сообщил, что четверо наших солдат погибли», — передает A Haber. Там уточнили, что крушение вертолета произошло вблизи заправочной станции в Кечиборлу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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