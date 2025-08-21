Белоруссия хочет оснастить ракеты «Полонез» ядерными боеголовками

Белоруссия рассматривает возможность установки ядерных боеголовок на ракетные комплексы «Полонез». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет („Полонез“ — прим. URA.RU) ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии „Орешника“, может быть, в какие-то ракеты совместные», — цитирует БелТА слова Вольфовича.
По его словам, дальность ракет комплекса уже увеличена с 200 до 300 километров, а сами установки относятся к высокоточному оружию. Он подчеркнул, что модернизация «Полонезов» рассматривается как одно из направлений усиления оборонного потенциала страны.
В 2023 году Вооруженные силы Белоруссии получили первый дивизионный комплект реактивной системы залпового огня «Полонез-М». Об этом проинформировали в Государственном военно-промышленном комитете страны. Данный комплекс способен одновременно поражать до восьми целей на расстоянии до 300 километров. Благодаря использованию спутниковой навигации для обеспечения высокой точности ударов, «Полонез-М» уже рассматривается в качестве аналога американской системы HIMARS.
