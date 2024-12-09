Сотрудники ФСБ нашли подростка, сообщившего о минировании челябинской школы

Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области установили 14-летнего школьника, который отправил ложное сообщение о минировании школы. Так мальчик хотел сорвать проводившийся в этот день в школе экзамен, сообщили 9 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Установили 14-летнего ученика одной из школ, который использовал мессенджер для отправки сообщения о заведомо несуществующей угрозе. Подросток пояснил, что в этот день в школе проходили экзамены, и таким способом он хотел воспрепятствовать их прохождению, а инструкцию как отправить анонимное сообщение он нашел в сети», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Прибывшие в школу сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию, но опасных предметов не обнаружили. В отношении подростка, который уже достиг возраста уголовной ответственности, возбудили уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мальчику грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции напоминают, что ложное сообщение о минировании создает дополнительную нагрузку и отвлекает сотрудников от реальных преступлений. Экстренная эвакуация может нести угрозу для людей, находящихся на месте происшествия.

Карталинский городской суд ранее отправил в колонию жителя региона за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, сообщили в пресс-службе ведомства.