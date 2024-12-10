Бойцы спецоперации ударили мощным танковым огнем по вражеской позиции из танка Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак». Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, бой произошел на Ореховском направлении (Запорожье).
«Бойцы на танках с челябинским двигателем вступили в победоносное сражение. Экипажи танков Т-72Б3 действовали профессионально. Выехали на закрытую позицию и точным огнем уничтожили объект противника», — подчеркнули в ведомстве.
Отмечено, что действия танкистов подтверждены средствами объективного контроля. На поле боя работали новороссийские десантники.
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