Глава СПЧ Фадеев призвал запрещать мигрантам жить в России без работы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил использовать вахтовый метод при трудоустройстве мигрантов в России. По его словам, иностранцы должны уезжать из страны после отработки контракта на работе.
"Здесь [в отношении мигрантов] надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", — заявил Валерий Фадеев на на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такой подход, по его словам, позволит более эффективно управлять потоками мигрантов и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.
Заседание проводится между президентом России Владимиром Путиным и членами СПЧ в режиме видеосвязи. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, отмечаемому 10 декабря.
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