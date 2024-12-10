Глава СПЧ Фадеев призвал запрещать мигрантам жить в России без работы

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Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что иностранцы должны уезжать из страны после отработки контракта на работе
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что иностранцы должны уезжать из страны после отработки контракта на работе Фото:

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил использовать вахтовый метод при трудоустройстве мигрантов в России. По его словам, иностранцы должны уезжать из страны после отработки контракта на работе. 

"Здесь [в отношении мигрантов] надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", — заявил Валерий Фадеев на на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такой подход, по его словам, позволит более эффективно управлять потоками мигрантов и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны.

Заседание проводится между президентом России Владимиром Путиным и членами СПЧ в режиме видеосвязи. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, отмечаемому 10 декабря.

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил использовать вахтовый метод при трудоустройстве мигрантов в России. По его словам, иностранцы должны уезжать из страны после отработки контракта на работе.  "Здесь [в отношении мигрантов] надо ориентироваться на вахтовый принцип работы: приехал, легализовался, отработал контракт, уехал", — заявил Валерий Фадеев на на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такой подход, по его словам, позволит более эффективно управлять потоками мигрантов и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру страны. Заседание проводится между президентом России Владимиром Путиным и членами СПЧ в режиме видеосвязи. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, отмечаемому 10 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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