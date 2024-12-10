В Челябинске на шесть часов задерживается вылет самолета в Таиланд

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Аэропорт. Магнитогорск, трап самолета
Самолет еще не прилетел Фото:

В аэропорту Челябинска «Игорь Курчатов» задерживается вылет самолета в Пхукет (остров в Таиланде) более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.

«Рейс ZF 4551 авиакомпании Azur Air задерживается. Время вылета: 02:30 11 декабря», — указано на табло.

Рейс еще не прибыл в Челябинск, по расписанию он должен был приземлиться в 17:30 10 декабря. Пассажиры будут вынуждены ждать более шести часов.

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В аэропорту Челябинска «Игорь Курчатов» задерживается вылет самолета в Пхукет (остров в Таиланде) более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта. «Рейс ZF 4551 авиакомпании Azur Air задерживается. Время вылета: 02:30 11 декабря», — указано на табло. Рейс еще не прибыл в Челябинск, по расписанию он должен был приземлиться в 17:30 10 декабря. Пассажиры будут вынуждены ждать более шести часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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