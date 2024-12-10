В Челябинске на шесть часов задерживается вылет самолета в Таиланд

Самолет еще не прилетел
В аэропорту Челябинска «Игорь Курчатов» задерживается вылет самолета в Пхукет (остров в Таиланде) более чем на шесть часов. Соответствующая информация появилась на табло аэропорта.
«Рейс ZF 4551 авиакомпании Azur Air задерживается. Время вылета: 02:30 11 декабря», — указано на табло.
Рейс еще не прибыл в Челябинск, по расписанию он должен был приземлиться в 17:30 10 декабря. Пассажиры будут вынуждены ждать более шести часов.
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