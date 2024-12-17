Бастрыкин требует разобраться с челябинским застройщиком (архивное фото) Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад о фирме, которая построила в пригороде Челябинска непригодные для жизни дома. Люди остались без жилья, денег и с огромными кредитами, сообщила 17 декабря пресс-служба ведомства.

«Бастрыкину доложат о проверочных мероприятий по факту нарушения жилищных прав граждан в Челябинске. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сюжет о пострадавших был показан в эфире федерального телеканала. «Нам сдача дома была обещана 26 октября. Сейчас уже декабрь. Стройка стоит, никакие обещания со стороны застройщика не выполняются», — рассказала в сюжете пострадавшая Марина Шадрина. Она стала искать информацию о фирме в интернет и наткнулась на десятки сообщений от таких же пострадавших, как и она. Люди заплатили деньги в полном объеме, но фирма не выполнила условия. Клиентам намекнули, что обращаться в суд или СМИ — бессмысленно. Компания подаст на банкротство и тогда дачники навсегда попрощаются с деньгами.

Но даже в уже построенных домах проживать нельзя. «Есть официальное заключение экспертизы о том, что наш дом не имеет каркасной целостности», — рассказал другой пострадавший Виталий Гончаренко. Находиться в таком доме просто опасно.

Журналисты посетили офис строительной компании. Директор по строительству Денис Неизвестных закрылся в своем кабинете, а сторожить его поставил менеджера по продажам. «Сотрудники компании дали понять, что руководитель может несколько суток провести в кабинете без еды и воды. Но к тем, кто платит ему деньги, он не выйдет», — говорится в сюжете.

Согласно сервису СБИС, Денис Неизвестных ранее владел несколькими строительными компаниями. Но сейчас его ИП не действует.