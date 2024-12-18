Дорожный подрядчик судится в Челябинске с миндортрансом из-за 20 миллионов

18 декабря 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дорожный подрядчик судится с региональным министерством из-за штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подрядчик по очистке дорог «Союз автодор» из Ивановской области судится с миндортрансом Челябинской области из-за 19,9 млн рублей. Как следует из материалов дела, истец просит списать с него неустойку по требованиям за ноябрь. «ООО „Союз Автодор“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Требует обязать применить реабилитационные меры и списать начисленную неустойку в общем размере 19,9 млн рублей», — отмечено в определении суда. «Союз автодор» требовал наложить обеспечение. В качестве мер просил признать начисленный штраф неправомерным. В качестве обоснования отметил, что по действующему контракту выдана банковская гарантия. И если финорганизация ее выплатит, а суд потом примет позицию истца, то забрать назад деньги из бюджета окажется проблематичным. Суд не принял аргументацию, указав на то, что целью принятия обеспечительных мер является защита интересов заявителя, а не лишение другого лица возможности вести законную деятельность. Решение суда в любом случае будет исполнено. Спор возник, поскольку министерство сочло — подрядчик нарушил сроки выполнения работ. «Союз автодор» с этим не согласился. Юристы компании отметили, что расчет неустойки сделан неверно, а сама она незаконна. Судебные заседания продолжатся в феврале. В суде также рассматриваются иски подрядчика к мэрии Челябинска. Вместе с другими компаниями организация оспорила начисление штрафов за неубранный снег. В сентябре суд отменил наказание для компании «Электрострой». При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подрядчик по очистке дорог «Союз автодор» из Ивановской области судится с миндортрансом Челябинской области из-за 19,9 млн рублей. Как следует из материалов дела, истец просит списать с него неустойку по требованиям за ноябрь. «ООО „Союз Автодор“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Требует обязать применить реабилитационные меры и списать начисленную неустойку в общем размере 19,9 млн рублей», — отмечено в определении суда. «Союз автодор» требовал наложить обеспечение. В качестве мер просил признать начисленный штраф неправомерным. В качестве обоснования отметил, что по действующему контракту выдана банковская гарантия. И если финорганизация ее выплатит, а суд потом примет позицию истца, то забрать назад деньги из бюджета окажется проблематичным. Суд не принял аргументацию, указав на то, что целью принятия обеспечительных мер является защита интересов заявителя, а не лишение другого лица возможности вести законную деятельность. Решение суда в любом случае будет исполнено. Спор возник, поскольку министерство сочло — подрядчик нарушил сроки выполнения работ. «Союз автодор» с этим не согласился. Юристы компании отметили, что расчет неустойки сделан неверно, а сама она незаконна. Судебные заседания продолжатся в феврале. В суде также рассматриваются иски подрядчика к мэрии Челябинска. Вместе с другими компаниями организация оспорила начисление штрафов за неубранный снег. В сентябре суд отменил наказание для компании «Электрострой». При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили.