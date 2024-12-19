Песков раскрыл топ вопросов на прямую линию с Путиным

Песков: россиян на прямой линии с Путиным больше всего волнует СВО
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Много вопросов поступает по поводу мер поддержки участников СВО, заявил Песков
Много вопросов поступает по поводу мер поддержки участников СВО, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о главных темах предстоящей прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Он отметил, что граждан наиболее интересует вопрос специальной военной операции и связанные с ней события.

«Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано», — заявил Песков в разговоре с «Первым каналом». Он добавил, что также вопросы касаются различных мер поддержки бойцов и их семей. Песков отметил, что темы будут детализированы для более глубокого анализа.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря. Президент России будет отвечать на вопросы как граждан, так и представителей СМИ. В этом году в первый раз в мероприятии будет применен искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка для обработки поступающих вопросов. Пресс-конференция пройдет в Гостином Дворе, который находится в Москве.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о главных темах предстоящей прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Он отметил, что граждан наиболее интересует вопрос специальной военной операции и связанные с ней события. «Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано», — заявил Песков в разговоре с «Первым каналом». Он добавил, что также вопросы касаются различных мер поддержки бойцов и их семей. Песков отметил, что темы будут детализированы для более глубокого анализа. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря. Президент России будет отвечать на вопросы как граждан, так и представителей СМИ. В этом году в первый раз в мероприятии будет применен искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка для обработки поступающих вопросов. Пресс-конференция пройдет в Гостином Дворе, который находится в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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