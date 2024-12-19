Песков раскрыл топ вопросов на прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о главных темах предстоящей прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Он отметил, что граждан наиболее интересует вопрос специальной военной операции и связанные с ней события.
«Естественно, граждан больше всего волнует и интересует специальная военная операция и все, что с ней связано», — заявил Песков в разговоре с «Первым каналом». Он добавил, что также вопросы касаются различных мер поддержки бойцов и их семей. Песков отметил, что темы будут детализированы для более глубокого анализа.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря. Президент России будет отвечать на вопросы как граждан, так и представителей СМИ. В этом году в первый раз в мероприятии будет применен искусственный интеллект GigaChat от Сбербанка для обработки поступающих вопросов. Пресс-конференция пройдет в Гостином Дворе, который находится в Москве.
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