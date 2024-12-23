23 декабря 2024

В прикамской столице отгремели губернаторские елки

Театр «Fouette» представил юным пермякам интерпретацию балета «Щелкунчик»
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадкой торжества стал Пермский театр оперы и балета
Площадкой торжества стал Пермский театр оперы и балета Фото:

Зрителями балета «Щелкунчик» в исполнении театра балета «Fouette» стали 1710 юных жителей Перми и края. Губернаторские елки, где постановка являлась центральным номером программы, провели за два дня. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобразования.

«Подарили новогоднее настроение 1710 ребятам со всего Пермского края. На елках прошли показы балета „Щелкунчик“ в исполнении театра „Fouette“. И, конечно, никто не остался без новогоднего подарка», — написано в telegram-канале ведомства.

На заключительном представлении школьников с наступающим Новым годом поздравил губернатор региона Дмитрий Махонин. Ранее в Москве он принял участие в акции «Елка желаний», пообещав исполнить мечты детей. 

Увидеть самую популярную новогоднюю постановку пермяки могли абсолютно бесплатно. Билеты на самолет и в театр, а также номер в гостинице разыгрывал минкульт Прикамья. Для этого надо было проголосовать за Пермь в конкурсе «Молодежная столица России — 2025».

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Зрителями балета «Щелкунчик» в исполнении театра балета «Fouette» стали 1710 юных жителей Перми и края. Губернаторские елки, где постановка являлась центральным номером программы, провели за два дня. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобразования. «Подарили новогоднее настроение 1710 ребятам со всего Пермского края. На елках прошли показы балета „Щелкунчик“ в исполнении театра „Fouette“. И, конечно, никто не остался без новогоднего подарка», — написано в telegram-канале ведомства. На заключительном представлении школьников с наступающим Новым годом поздравил губернатор региона Дмитрий Махонин. Ранее в Москве он принял участие в акции «Елка желаний», пообещав исполнить мечты детей.  Увидеть самую популярную новогоднюю постановку пермяки могли абсолютно бесплатно. Билеты на самолет и в театр, а также номер в гостинице разыгрывал минкульт Прикамья. Для этого надо было проголосовать за Пермь в конкурсе «Молодежная столица России — 2025».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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