В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» вечером 24 декабря двое мужчин скрутили парня, который пытался зажечь фейерверк возле банкоматов. Его удалось задержать, когда он доставал из сумки салютную батарею. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
«Возню возле мешка (там лежала большая салютная батарея) заметили двое мужчин. Они и скрутили злоумышленника, чем спасли от ожогов себя и других», — следует из поста. Судя по видео, перед диверсией молодой человек разговаривал по телефону.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Там пояснили, что на место выехали сотрудники территориального ОВД, которые уже разбираются в ситуации.
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