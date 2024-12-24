Если Украина не вступит в НАТО, последующая власть в стране сконцентируется на том, чтобы ударить по России. Такой сценарий может развиться через несколько лет. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — процитировало экс-главу МИД украинское издание «Страна».
Таким образом Кулеба объяснил, что если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями. Политик акцентировал на этом внимание в свете того, что Украина может не получить членства в НАТО.
Ранее зкс-министр иностранных дел Украины заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. Он также выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ.
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