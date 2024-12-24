24 декабря 2024

Кулеба: если Украину не примут в НАТО, она сама атакует РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Кулеба отметил, что Украина будет жаждать реванша над Россией Фото:

Если Украина не вступит в НАТО, последующая власть в стране сконцентируется на том, чтобы ударить по России. Такой сценарий может развиться через несколько лет. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — процитировало экс-главу МИД украинское издание «Страна».

Таким образом Кулеба объяснил, что если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями. Политик акцентировал на этом внимание в свете того, что Украина может не получить членства в НАТО.

Ранее зкс-министр иностранных дел Украины заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. Он также выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ.

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Если Украина не вступит в НАТО, последующая власть в стране сконцентируется на том, чтобы ударить по России. Такой сценарий может развиться через несколько лет. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Отвоевать территории, заставить Россию наконец-то заплатить… Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике», — процитировало экс-главу МИД украинское издание «Страна». Таким образом Кулеба объяснил, что если следующее поколение украинских политиков будет сосредоточено на восстановлении страны, то последующее может прийти к власти с реваншистскими настроениями. Политик акцентировал на этом внимание в свете того, что Украина может не получить членства в НАТО. Ранее зкс-министр иностранных дел Украины заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. Он также выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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