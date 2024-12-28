Рогов: бойцы РФ расширили зону контроля в Великой Новоселке

Армия России взяла под свой контроль новые территории в районе поселка Великая Новоселка. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны. Также российские бойцы расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю», — передает РИА Новости слова Рогова.
Ранее бойцы российской армии вошли в Новую Новоселку в ДНР. Наступление позволяет взять под огневой контроль путь снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на фронте, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.