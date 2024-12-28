28 декабря 2024

Рогов: бойцы РФ расширили зону контроля в Великой Новоселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Российская армия наступает в зоне СВО
Российская армия наступает в зоне СВО Фото:

Армия России взяла под свой контроль новые территории в районе поселка Великая Новоселка. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны. Также российские бойцы расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю», — передает РИА Новости слова Рогова.

Ранее бойцы российской армии вошли в Новую Новоселку в ДНР. Наступление позволяет взять под огневой контроль путь снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на фронте, передает «Национальная служба новостей».

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Армия России взяла под свой контроль новые территории в районе поселка Великая Новоселка. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны. Также российские бойцы расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю», — передает РИА Новости слова Рогова. Ранее бойцы российской армии вошли в Новую Новоселку в ДНР. Наступление позволяет взять под огневой контроль путь снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на фронте, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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