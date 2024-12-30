В Подмосковье вандалы сожгли венок на Вечном огне

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Злоумышленники осквернили Вечный огонь, им грозит до пяти лет тюрьмы
Злоумышленники осквернили Вечный огонь, им грозит до пяти лет тюрьмы Фото:

В подмосковном Клину трое человек сначала осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов, а затем подожгли венок. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«Трое мужчин осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и сожгли венок. Личности нарушителей оперативно установили, их задержали», —заявили в ГСУ СК по региону. Информацию передает «Комсомольская правда». 

Против злоумышленников возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений и памятников. Им грозит до пяти лет тюрьмы. 

Ранее в Уфе четверо подростков потушили Вечный огонь в парке имени Ивана Якутова. Их передали в следственные органы, пишет RT

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В подмосковном Клину трое человек сначала осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов, а затем подожгли венок. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области. «Трое мужчин осквернили монумент в честь павших в Великой Отечественной войне советских воинов и сожгли венок. Личности нарушителей оперативно установили, их задержали», —заявили в ГСУ СК по региону. Информацию передает «Комсомольская правда».  Против злоумышленников возбудил уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении воинских захоронений и памятников. Им грозит до пяти лет тюрьмы.  Ранее в Уфе четверо подростков потушили Вечный огонь в парке имени Ивана Якутова. Их передали в следственные органы, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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