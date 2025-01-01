Озвучены потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область: ситуация на СВО на 1 января

Озвучены потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область
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ВСУ за время СВО потеряли миллион человек убитыми и ранеными
ВСУ за время СВО потеряли миллион человек убитыми и ранеными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. По информации, предоставленной Минобороны РФ, общее число погибших бойцов противника за время боев в регионе превысило 46 тысяч человек. Главное о спецоперации к 1 января — в материале URA.RU.

Потери ВСУ к началу 2025 года

Потери Украины с начала СВО

С февраля 2022 года общие потери Вооруженных сил Украины превысили один миллион человек убитыми и ранеными. Только за 2024 год украинская армия потеряла 595 тысяч человек, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации (в 2022 году — 118,5 тысячи человек, в 2023 году — в 405,4 тысячи человек).

На курском направлении

На курском направлении за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли более чем 46 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ лишились большого количества военной техники, включая 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в числе которых 11 HIMARS и шесть MLRS производства США) и 13 зенитных ракетных комплексов. 

Зачистка Кураховской ТЭС

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) заняты зачисткой освобожденного Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Значительное количество бойцов противника сконцентрировано на территории местной ТЭС. Отмечается, что очаг сопротивления ВСУ, оставшийся на территории Кураховской тепловой электростанции, — основные силы украинской армии, находящиеся в городе. В то время как с остальной части населенного пункта войска ВСУ уже практически выбиты.

Обстрел Горловки

В Горловке (ДНР) обстрелу со стороны ВСУ подверглась пожарная часть. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем telegram-канале. В результате обстрела были повреждены здание пожарной части, окна, емкости пожарного водоема и забор.

В результате обстрела пострадала мирная жительница. Она была доставлена в больницу с контузией, сообщили в МЧС РФ. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ВС РФ ударили по офису Зеленского

Беспилотники успешно преодолели системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и чуть не достигли офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Безуглая в своем telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.

Политик заявила, что инцидент связан с недочетами в военном руководстве украинских вооруженных сил. Безуглая выразила сомнения в эффективности текущего командования и выразила надежду на увольнение главкома ВСУ Александра Сырского.

В Раде считают, что на Украине больше нет армии

Как заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский на Украине произошел распад армии. По его словам, страну охватил высокий уровень дезертирства, в результате чего эффективные боевые части практически исчезли. Депутат подчеркнул, что никакого затяжного конфликта Киев вести не сможет, ведь кидает на поле бое необученных граждан.

Боевик ВСУ рассказал о призыве в армию мужчины с аутизмом

Вооруженные силы Украины призвали в свои ряды мужчину, страдающего аутизмом. Об этом сообщил украинский боец Виталий Михаленко, находящийся в плену у ВС РФ. Он был малоподвижен, замкнут и почти не разговаривал. Но сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) распределили его помощником повара в полевую столовую, передает «Пятый канал».

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В ходе боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. По информации, предоставленной Минобороны РФ, общее число погибших бойцов противника за время боев в регионе превысило 46 тысяч человек. Главное о спецоперации к 1 января — в материале URA.RU. Потери ВСУ к началу 2025 года Потери Украины с начала СВО С февраля 2022 года общие потери Вооруженных сил Украины превысили один миллион человек убитыми и ранеными. Только за 2024 год украинская армия потеряла 595 тысяч человек, что превысило суммарные потери первых двух лет спецоперации (в 2022 году — 118,5 тысячи человек, в 2023 году — в 405,4 тысячи человек). На курском направлении На курском направлении за время боевых действий в регионе ВСУ потеряли более чем 46 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ лишились большого количества военной техники, включая 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня (в числе которых 11 HIMARS и шесть MLRS производства США) и 13 зенитных ракетных комплексов.  Зачистка Кураховской ТЭС Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) заняты зачисткой освобожденного Курахова в Донецкой народной республике (ДНР). Значительное количество бойцов противника сконцентрировано на территории местной ТЭС. Отмечается, что очаг сопротивления ВСУ, оставшийся на территории Кураховской тепловой электростанции, — основные силы украинской армии, находящиеся в городе. В то время как с остальной части населенного пункта войска ВСУ уже практически выбиты. Обстрел Горловки В Горловке (ДНР) обстрелу со стороны ВСУ подверглась пожарная часть. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем telegram-канале. В результате обстрела были повреждены здание пожарной части, окна, емкости пожарного водоема и забор. В результате обстрела пострадала мирная жительница. Она была доставлена в больницу с контузией, сообщили в МЧС РФ. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. ВС РФ ударили по офису Зеленского Беспилотники успешно преодолели системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и чуть не достигли офиса президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Безуглая в своем telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. Политик заявила, что инцидент связан с недочетами в военном руководстве украинских вооруженных сил. Безуглая выразила сомнения в эффективности текущего командования и выразила надежду на увольнение главкома ВСУ Александра Сырского. В Раде считают, что на Украине больше нет армии Как заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский на Украине произошел распад армии. По его словам, страну охватил высокий уровень дезертирства, в результате чего эффективные боевые части практически исчезли. Депутат подчеркнул, что никакого затяжного конфликта Киев вести не сможет, ведь кидает на поле бое необученных граждан. Боевик ВСУ рассказал о призыве в армию мужчины с аутизмом Вооруженные силы Украины призвали в свои ряды мужчину, страдающего аутизмом. Об этом сообщил украинский боец Виталий Михаленко, находящийся в плену у ВС РФ. Он был малоподвижен, замкнут и почти не разговаривал. Но сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) распределили его помощником повара в полевую столовую, передает «Пятый канал».
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