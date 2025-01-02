В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»

Недавние заявления американского предпринимателя Илона Маска, направленные против немецких политических деятелей, могут усугубить отношения между США и Германией. Бизнесмен перешел границы приемлемого в своих высказываниях. Об этом заявил глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
«Маск пересек границы допустимого между дружественными государствами», — заявил Мютцених в интервью Der Spiegel. Глава парламентской фракции отметил, что нападки Маска на представителей немецких властей направлены на всех граждан страны.
Ранее Маск назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «антидемократическим тираном». Кроме того, американский предприниматель неоднократно высказывался в оскорбительной манере в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. В частности, после теракта в Магдебурге, Маск обозвал Шольца дураком и потребовал его немедленной отставки, передает RT.
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