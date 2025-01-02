Путин стал чаще ездить за границу

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В 2024 году Путин ездил в Китай
В 2024 году Путин ездил в Китай Фото:

Президент России Владимир Путин в 2024 году почти вдвое увеличил количество зарубежных поездок, чем в 2023 году. Это подсчитало ТАСС. 

«Президент посетил Китай, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркменистан, по два раза был в Казахстане и в Белоруссии», — передает агентство. Кроме того, Путин 30 раз ездил в регионы России в 2024 году.

Например, в январе президент впервые ездил на Чукотку. Также Путин посетил Чечню, в которой не был с 2011 года.

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Президент России Владимир Путин в 2024 году почти вдвое увеличил количество зарубежных поездок, чем в 2023 году. Это подсчитало ТАСС.  «Президент посетил Китай, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркменистан, по два раза был в Казахстане и в Белоруссии», — передает агентство. Кроме того, Путин 30 раз ездил в регионы России в 2024 году. Например, в январе президент впервые ездил на Чукотку. Также Путин посетил Чечню, в которой не был с 2011 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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