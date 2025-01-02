Путин стал чаще ездить за границу

В 2024 году Путин ездил в Китай
Президент России Владимир Путин в 2024 году почти вдвое увеличил количество зарубежных поездок, чем в 2023 году. Это подсчитало ТАСС.
«Президент посетил Китай, КНДР, Вьетнам, Узбекистан, Монголию, Азербайджан, Туркменистан, по два раза был в Казахстане и в Белоруссии», — передает агентство. Кроме того, Путин 30 раз ездил в регионы России в 2024 году.
Например, в январе президент впервые ездил на Чукотку. Также Путин посетил Чечню, в которой не был с 2011 года.
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