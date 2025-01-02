Политолог Расмуссен: теракты в США могут быть сигналом для Трампа

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Теракты в США создают дополнительную напряженность и могут быть сигналом для Трампа
Теракты в США создают дополнительную напряженность и могут быть сигналом для Трампа Фото:

Теракты с наездом на людей в Новом Орлеане и взрыве около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе могут быть сигналом для избранного президента США Дональда Трампа. В произошедшем есть слишком много совпадений и теракты были хорошо спланированы, поэтому в них может быть задействована одна и та же организация. Об этом сообщил американский политолог Эрл Расмуссен.

«Думаю, за этим стоит какая-то организация. Это просто слишком много совпадений, слишком хорошо спланировано. Причина [терактов] — обеспечить символический характер, подать сигнал обществу, усилить напряженность. <...> Так что и связь с [бизнесменом] Илоном Маском и президентом Трампом тоже есть», — заявил Расмуссен. Его слова передает «Известия». 

Он отметил, что по факту произошедшего нужно провести еще больше расследований. Также следует усилить безопасность Дональда Трампа. 

Теракт в новом Орлеане произошел 1 января 2025 года, тогда мужчина за рулем грузовика наехал на толпу людей. Погибли 15 человек. Второй теракт произошел в Лас-Вегасе возле отеля Trump International Hotel — взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. В результате этого пострадали семь человек, еще один погиб. 

Президент США Джо Байден счел, что у обоих терактов может быть какая-то связь. Он также отметил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане был гражданином Штатов. Он был резервистом сухопутных войск, передает деловое издание «Взгляд». 

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Теракты с наездом на людей в Новом Орлеане и взрыве около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе могут быть сигналом для избранного президента США Дональда Трампа. В произошедшем есть слишком много совпадений и теракты были хорошо спланированы, поэтому в них может быть задействована одна и та же организация. Об этом сообщил американский политолог Эрл Расмуссен. «Думаю, за этим стоит какая-то организация. Это просто слишком много совпадений, слишком хорошо спланировано. Причина [терактов] — обеспечить символический характер, подать сигнал обществу, усилить напряженность. <...> Так что и связь с [бизнесменом] Илоном Маском и президентом Трампом тоже есть», — заявил Расмуссен. Его слова передает «Известия».  Он отметил, что по факту произошедшего нужно провести еще больше расследований. Также следует усилить безопасность Дональда Трампа.  Теракт в новом Орлеане произошел 1 января 2025 года, тогда мужчина за рулем грузовика наехал на толпу людей. Погибли 15 человек. Второй теракт произошел в Лас-Вегасе возле отеля Trump International Hotel — взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. В результате этого пострадали семь человек, еще один погиб.  Президент США Джо Байден счел, что у обоих терактов может быть какая-то связь. Он также отметил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане был гражданином Штатов. Он был резервистом сухопутных войск, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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