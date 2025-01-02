Танцы в черном под елочкой: Пугачева и Галкин* показали, как встретили Новый год

Пугачева и Галкин* станцевали у новогодней елки под хит Губина
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Пугачеву раскритиковали за ретушь, пластику и самолюбование
Пугачеву раскритиковали за ретушь, пластику и самолюбование Фото:

Советская и российская певица Алла Пугачева и ее супруг, артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), отметили Новый год, танцуя в черных костюмах под елкой на Кипре. После опубликованных видео подписчики начали критиковать певицу за «траурную одежду» и последствия неудачной пластической операции. Что известно о скандальном празднике звезд — в материале URA.RU. 

Пугачева и Галкин отметили Новый год под елкой

Галкин и Пугачева станцевали под песню «Ночь» артиста Андрея Губина под новогодней елкой в ресторане на Кипре. На них были надеты черные костюмы. Галкин опубликовал соответствующее видео в соцсетях, добавив к нему поздравление с Новым годом.

«Фильм ужасов»: критика пластики лица Пугачевой

Пугачева, в свою очередь, выложила видео в личном блоге. Там она показала свое лицо крупным планом — певица долго смотрела в камеру, а затем, улыбнувшись, поздравила подписчиков с Новым годом.

При этом она не стала говорить аудитории общепринятых пожеланий о здоровье и счастье. В комментариях к посту люди написали, что таким образом Пугачева просто хотела показать новую пластику и скорее любовалась на себя, чем искренне поздравляла подписчиков. Слова комментаторов передают «Аргументы и Факты».

Многие отметили, что певица похудела, пока находилась за границей, что ее невозможно узнать из-за грима, что ей не помогают наложенные фильтры, ретушь и постобработка. «Фильм ужасов» — привели в издании «7 дней» содержание одного из комментариев.

*Максим Галкин признан в РФ иноагентом

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Советская и российская певица Алла Пугачева и ее супруг, артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), отметили Новый год, танцуя в черных костюмах под елкой на Кипре. После опубликованных видео подписчики начали критиковать певицу за «траурную одежду» и последствия неудачной пластической операции. Что известно о скандальном празднике звезд — в материале URA.RU.  Пугачева и Галкин отметили Новый год под елкой Галкин и Пугачева станцевали под песню «Ночь» артиста Андрея Губина под новогодней елкой в ресторане на Кипре. На них были надеты черные костюмы. Галкин опубликовал соответствующее видео в соцсетях, добавив к нему поздравление с Новым годом. «Фильм ужасов»: критика пластики лица Пугачевой Пугачева, в свою очередь, выложила видео в личном блоге. Там она показала свое лицо крупным планом — певица долго смотрела в камеру, а затем, улыбнувшись, поздравила подписчиков с Новым годом. При этом она не стала говорить аудитории общепринятых пожеланий о здоровье и счастье. В комментариях к посту люди написали, что таким образом Пугачева просто хотела показать новую пластику и скорее любовалась на себя, чем искренне поздравляла подписчиков. Слова комментаторов передают «Аргументы и Факты». Многие отметили, что певица похудела, пока находилась за границей, что ее невозможно узнать из-за грима, что ей не помогают наложенные фильтры, ретушь и постобработка. «Фильм ужасов» — привели в издании «7 дней» содержание одного из комментариев. *Максим Галкин признан в РФ иноагентом
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