Танцы в черном под елочкой: Пугачева и Галкин* показали, как встретили Новый год

Советская и российская певица Алла Пугачева и ее супруг, артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), отметили Новый год, танцуя в черных костюмах под елкой на Кипре. После опубликованных видео подписчики начали критиковать певицу за «траурную одежду» и последствия неудачной пластической операции. Что известно о скандальном празднике звезд — в материале URA.RU.
Пугачева и Галкин отметили Новый год под елкой
Галкин и Пугачева станцевали под песню «Ночь» артиста Андрея Губина под новогодней елкой в ресторане на Кипре. На них были надеты черные костюмы. Галкин опубликовал соответствующее видео в соцсетях, добавив к нему поздравление с Новым годом.
«Фильм ужасов»: критика пластики лица Пугачевой
Пугачева, в свою очередь, выложила видео в личном блоге. Там она показала свое лицо крупным планом — певица долго смотрела в камеру, а затем, улыбнувшись, поздравила подписчиков с Новым годом.
При этом она не стала говорить аудитории общепринятых пожеланий о здоровье и счастье. В комментариях к посту люди написали, что таким образом Пугачева просто хотела показать новую пластику и скорее любовалась на себя, чем искренне поздравляла подписчиков. Слова комментаторов передают «Аргументы и Факты».
Многие отметили, что певица похудела, пока находилась за границей, что ее невозможно узнать из-за грима, что ей не помогают наложенные фильтры, ретушь и постобработка. «Фильм ужасов» — привели в издании «7 дней» содержание одного из комментариев.
*Максим Галкин признан в РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.