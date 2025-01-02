Опознан водитель который подорвал Tesla Cybertruck около отеля Трампа

Установлена личность водителя, осуществившего взрыв Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В момент происшествия в электрокаре находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс, предварительно, находился в машине в момент взрыва около высотки Трампа», — пишет Shot. Там добавили, что Ливельсбергер проходил службу в американской армии. В его социальных сетях указано, что он занимал должность менеджера по разведке и имеет опыт работы в специализированных подразделениях.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск объявил, что причиной взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе стало наличие в автомобиле большого количества пиротехники или взрывного устройства. По его словам, происшествие не связано с техническими характеристиками самого электромобиля. Взрыв рассматривается властями как возможный террористический акт, следствие продолжается, передает RT.
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