Опознан водитель который подорвал Tesla Cybertruck около отеля Трампа

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Водителем Tesla оказался 37-летний мужчина, служивший в американской армии
Водителем Tesla оказался 37-летний мужчина, служивший в американской армии Фото:

Установлена личность водителя, осуществившего взрыв Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В момент происшествия в электрокаре находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс, предварительно, находился в машине в момент взрыва около высотки Трампа», — пишет Shot. Там добавили, что Ливельсбергер проходил службу в американской армии. В его социальных сетях указано, что он занимал должность менеджера по разведке и имеет опыт работы в специализированных подразделениях.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск объявил, что причиной взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе стало наличие в автомобиле большого количества пиротехники или взрывного устройства. По его словам, происшествие не связано с техническими характеристиками самого электромобиля. Взрыв рассматривается властями как возможный террористический акт, следствие продолжается, передает RT.

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Установлена личность водителя, осуществившего взрыв Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В момент происшествия в электрокаре находился 37-летний Мэтью Ливельсбергер. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс, предварительно, находился в машине в момент взрыва около высотки Трампа», — пишет Shot. Там добавили, что Ливельсбергер проходил службу в американской армии. В его социальных сетях указано, что он занимал должность менеджера по разведке и имеет опыт работы в специализированных подразделениях. Ранее американский бизнесмен Илон Маск объявил, что причиной взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе стало наличие в автомобиле большого количества пиротехники или взрывного устройства. По его словам, происшествие не связано с техническими характеристиками самого электромобиля. Взрыв рассматривается властями как возможный террористический акт, следствие продолжается, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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