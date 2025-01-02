Кто из российских миллиардеров в 2024 году заработал больше всех

В 2024 году общее состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 18,465 миллиарда долларов. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), наибольший прирост зафиксирован у бенефициара НЛМК Владимира Лисина, чье состояние выросло на 5,05 миллиарда долларов.
Данные основываются на стоимости акций компаний, которые принадлежат миллиардерам. В этом рейтинге представлены 500 самых состоятельных людей мира, включая 25 россиян. Общее состояние этих 25 российских миллиардеров составляет на начало года 347,62 миллиарда долларов.
Владимир Потанин, ключевой акционер компании «Норникель», возглавляет список, его состояние возросло на 736 миллионов долларов, достигнув отметки в 31,8 миллиарда долларов. На втором месте расположился Лисин, чье состояние оценивается в 29 миллиардов долларов. Третью строчку занимает Вагит Алекперов, совладелец «Лукойла», чье состояние увеличилось на 2,59 миллиарда долларов в первые дни 2024 года и составило 27,2 миллиарда долларов.
Леонид Михельсон, совладелец компании «Новатэк», занимает четвертую позицию с общим состоянием, которое сократилось на 2,67 миллиарда долларов и теперь составляет 24,8 миллиарда долларов. На пятом месте расположился Алексей Мордашов, ключевой владелец «Северстали», чье состояние увеличилось на 3,3 миллиарда долларов, достигнув отметки в 24,2 миллиарда долларов.
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