WAFA: власти Палестины приостановили вещание и работу телеканала Al Jazeera

Власти Палестины приняли решение о временной приостановке вещания и работы телеканала Al Jazeera на своей территории. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA. Причиной такого шага названы обвинения в нарушении палестинского законодательства, вмешательстве во внутренние дела страны и распространении вводящих в заблуждение сообщений.
«Компетентный министерский комитет, состоящий из министерств культуры, внутренних дел и коммуникаций, решил временно приостановить вещание и заморозить всю работу телеканала Al Jazeera и его офиса в Палестине», — говорится в сообщении агентства WAFA. Власти утверждают, что данный шаг направлен на защиту национальной безопасности и информационной среды.
Тем временем, телеканал Al Jazeera выразил несогласие с решением палестинских властей, осудив его как попытку подавления свободы слова. В заявлении канала утверждается: «Призываем Палестинскую администрацию немедленно отменить это решение и позволить нашим группам свободно освещать события на Западном берегу». Al Jazeera подчеркивает свою роль в освещении событий, особенно в контексте столкновений на Западном берегу.
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