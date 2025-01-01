01 января 2025

WAFA: власти Палестины приостановили вещание и работу телеканала Al Jazeera

© Служба новостей «URA.RU»
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Палестина приостановила вещание катарского телеканала Al Jazeera
Палестина приостановила вещание катарского телеканала Al Jazeera Фото:

Власти Палестины приняли решение о временной приостановке вещания и работы телеканала Al Jazeera на своей территории. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA. Причиной такого шага названы обвинения в нарушении палестинского законодательства, вмешательстве во внутренние дела страны и распространении вводящих в заблуждение сообщений.

«Компетентный министерский комитет, состоящий из министерств культуры, внутренних дел и коммуникаций, решил временно приостановить вещание и заморозить всю работу телеканала Al Jazeera и его офиса в Палестине», — говорится в сообщении агентства WAFA. Власти утверждают, что данный шаг направлен на защиту национальной безопасности и информационной среды.

Тем временем, телеканал Al Jazeera выразил несогласие с решением палестинских властей, осудив его как попытку подавления свободы слова. В заявлении канала утверждается: «Призываем Палестинскую администрацию немедленно отменить это решение и позволить нашим группам свободно освещать события на Западном берегу». Al Jazeera подчеркивает свою роль в освещении событий, особенно в контексте столкновений на Западном берегу.

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Власти Палестины приняли решение о временной приостановке вещания и работы телеканала Al Jazeera на своей территории. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA. Причиной такого шага названы обвинения в нарушении палестинского законодательства, вмешательстве во внутренние дела страны и распространении вводящих в заблуждение сообщений. «Компетентный министерский комитет, состоящий из министерств культуры, внутренних дел и коммуникаций, решил временно приостановить вещание и заморозить всю работу телеканала Al Jazeera и его офиса в Палестине», — говорится в сообщении агентства WAFA. Власти утверждают, что данный шаг направлен на защиту национальной безопасности и информационной среды. Тем временем, телеканал Al Jazeera выразил несогласие с решением палестинских властей, осудив его как попытку подавления свободы слова. В заявлении канала утверждается: «Призываем Палестинскую администрацию немедленно отменить это решение и позволить нашим группам свободно освещать события на Западном берегу». Al Jazeera подчеркивает свою роль в освещении событий, особенно в контексте столкновений на Западном берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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