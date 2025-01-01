В Госдуме сообщили о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году

В 2025 году размер пенсионного коэффициента в России увеличится, как сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Согласно его словам, коэффициент возрастет с текущих 133,05 рубля до 142,76 рубля.
«Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рублей», — сказал Чаплин в беседе с РИА Новости. Это изменение отразится на размерах пенсий как работающих, так и неработающих пенсионеров, которые будут проиндексированы на 7,3%.
Индексация пенсий затронет приблизительно 7,8 миллиона граждан России. Такое масштабное повышение стало возможным благодаря соответствующим изменениям в федеральных законах, вступившим в силу с 1 января 2025 года.
В интервью RT Чаплин поделился информацией о предстоящих изменениях в системе пенсионных выплат. По его словам, в 2025 году ожидается увеличение средней страховой пенсии по старости до 24 059,12 рубля, при этом стоимость пенсионного балла возрастет с 133,05 до 142,76 рубля. Он также отметил, что с 2025 года будет восстановлена автоматическая индексация пенсий для работающих пенсионеров. Дополнительно Чаплин сообщил, что социальные пенсии увеличатся на 14,75% с апреля 2025 года, достигнув к концу года в среднем 15 456 рублей.
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