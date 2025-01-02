Министр финансов РФ Антон Силуанов продемонстрировал свой навык игры на ударных инструментах. Видеозапись, на которой он исполняет барабанную партию, опубликована в telegram-канале Минфина.
«А вы знали, что Министр финансов Антон Силуанов тоже играет на барабанах?» — написало ведомство в своем telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео.
В рамках проведения всероссийской акции «Елка желаний» Силуанов подарил ударную установку мальчику из Оренбургской области, восьмилетнему Артему Абарникову из города Бузулук, передает РИА Новости. Во время встречи в министерстве финансов Силуанов поделился с Артемом, что в молодости он также увлекался игрой на барабанах.
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