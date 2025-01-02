Министр финансов Силуанов сыграл на барабанах. Видео

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Силуанов рассказал, что раньше увлекался игрой на барабанах
Силуанов рассказал, что раньше увлекался игрой на барабанах Фото:

Министр финансов РФ Антон Силуанов продемонстрировал свой навык игры на ударных инструментах. Видеозапись, на которой он исполняет барабанную партию, опубликована в telegram-канале Минфина. 

«А вы знали, что Министр финансов Антон Силуанов тоже играет на барабанах?» — написало ведомство в своем telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео.

В рамках проведения всероссийской акции «Елка желаний» Силуанов подарил ударную установку мальчику из Оренбургской области, восьмилетнему Артему Абарникову из города Бузулук, передает РИА Новости. Во время встречи в министерстве финансов Силуанов поделился с Артемом, что в молодости он также увлекался игрой на барабанах.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов продемонстрировал свой навык игры на ударных инструментах. Видеозапись, на которой он исполняет барабанную партию, опубликована в telegram-канале Минфина.  «А вы знали, что Министр финансов Антон Силуанов тоже играет на барабанах?» — написало ведомство в своем telegram-канале. Там также опубликовано соответствующее видео. В рамках проведения всероссийской акции «Елка желаний» Силуанов подарил ударную установку мальчику из Оренбургской области, восьмилетнему Артему Абарникову из города Бузулук, передает РИА Новости. Во время встречи в министерстве финансов Силуанов поделился с Артемом, что в молодости он также увлекался игрой на барабанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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